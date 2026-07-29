Más de 5.000 vecinos piden al Ayuntamiento de Córdoba que compre los cines de verano y que sean declarados Bien de Interés Cultural

El grupo municipal Hacemos Córdoba, junto a la coordinadora SOS Cines de Verano, ha entregado este miércoles en el registro del Ayuntamiento más de 5.300 firmas que buscan proteger los cines de verano de la ciudad. El objetivo, que el Ayuntamiento se haga con estos espacios para que puedan seguir funcionando como cines en los meses de verano y que tengan otros usos alternativos el resto del año, y que la Junta los declare Bien de Interés Cultural (BIC) para forzar su protección.

El portavoz de Hacemos Córdoba -que impulsó la recogida de firmas-, Juan Hidaldo, ha agradecido "la sensibilidad que tiene la ciudadanía que ha colaborado en esta campaña para visibilizar, sensibilizar, proteger y preservar estos espacios singulares y emblemáticos de nuestra ciudad". Para Hidalgo, el importante número de firmas que se ha alcanzado y se prevé alcanzar, pues la recogida sigue abierta, demuestra que "cuando la gente se junta somos capaces de buscar soluciones para una cuestión que parecía irresoluble, la muerte de los cines de verano".

Juan Hidalgo muestra las firmas recogidas para salvar los cines de verano. / MANUEL MURILLO

Juan Hidalgo: "Vamos a seguir manteniendo la presión"

El portavoz de Hacemos Córdoba ha advertido de que "vamos a seguir manteniendo la presión" y "el debate político" hasta conseguir el objetivo: "que estos espacios tan emblemáticos y singulares de nuestra ciudad sean patrimonio municipal". Hidalgo ha incidido en que los espacios, más allá de ser cines en verano y ser BIC, deberán tener otros usos a lo largo del año, como "culturales, sociales, vecinales y de aprovechamiento".

Por su parte, Emilio García, integrante de la coordinadora SOS Cines de Verano ha recordado el objetivo de esta plataforma, que pasa por que sean patrimonio municipal, BIC y cines. García ha adelantado, además, que en septiembre presentarán un estudio donde se aboga por esa declaración BIC de los cines de verano de Córdoba.

Concentración a las puertas del Ayuntamiento antes de entregar las firmas. / MANUEL MURILLO

Acto en la Magdalena

Dentro de las actividades para reclamar la recuperación de los cines de verano, a partir de las 22.15 horas de este miércoles se proyectará la película Un perro andaluz de Luis Buñuel en la plaza de la Magdalena. Se trata de la tercera convocatoria de este tipo que convocan varios colectivos ciudadanos después de hacerlo ya en la Fuenseca y en San Agustín.