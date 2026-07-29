Córdoba entra este miércoles en la cuarta ola de calor del verano con toda la provincia en aviso y sin respiro a corto plazo, según la Aemet

Córdoba entra este miércoles 29 de julio en la cuarta ola de calor del verano con temperaturas de hasta 41 grados y toda la provincia bajo avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El episodio, que afecta a buena parte de España, se prolongará al menos hasta el domingo y dejará un ambiente extremadamente caluroso, con máximas por encima de los 40 grados en la Campiña, noches tropicales y un elevado riesgo de incendios forestales.

Tras el intenso calor de las últimas jornadas, la situación apenas experimentará cambios. Los cielos permanecerán completamente despejados, el sol volverá a dominar durante toda la jornada y los vientos serán flojos y variables, aunque tenderán a soplar del suroeste durante la tarde.

Un termómetro de la ciudad marca 44 grados / A.J.González

La Aemet mantiene los avisos por altas temperaturas

La Aemet mantiene activados este miércoles los avisos por calor en toda la provincia. La Campiña cordobesa permanecerá en aviso naranja, mientras que la Subbética y Los Pedroches continuarán en aviso amarillo, todos ellos entre las 13.00 y las 20.00 horas, coincidiendo con las horas de mayor insolación.

El episodio obligará de nuevo a extremar la precaución, especialmente entre la población más vulnerable, evitando la exposición al sol durante las horas centrales del día y manteniendo una adecuada hidratación.

El tiempo en Córdoba este miércoles

La Aemet prevé cielos despejados, con temperaturas con pocos cambios respecto a la jornada anterior. Los vientos serán flojos variables, tendiendo a soplar del suroeste durante la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 41º, en Lucena entre 20º y 38º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 37º.

Prediccion para hoy en Córdoba. / Aemet

El calor empeora mañana jueves

La estabilidad atmosférica continuará el jueves, con cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, por lo que el ambiente seguirá siendo muy caluroso. Los vientos continuarán siendo flojos y variables, tendiendo a soplar de componente sur durante la tarde.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 20º y 41º, en Lucena entre 22º y 39º, en Pozoblanco entre 20º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 38º.

Predicción el tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

El calor seguirá apretando durante el resto de la semana

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no anticipa cambios significativos a corto plazo. El episodio de calor continuará durante los próximos días, con un predominio de los cielos despejados, ambiente seco y temperaturas que seguirán moviéndose en valores muy elevados para la época.

De cara al viernes, la capital cordobesa volverá a alcanzar los 41 grados, con una mínima de 21 ºC. La tendencia se mantendrá también durante el fin de semana. Según la previsión de la Aemet, el sábado y el domingo los termómetros volverán a rozar los 41 grados en Córdoba, con una mínima de 22 ºC. Todo apunta, por tanto, a que la cuarta ola de calor continuará dejando jornadas de calor intenso en la provincia, al menos hasta el final de la semana, con avisos por altas temperaturas que podrían mantenerse en función de la evolución de la situación meteorológica.