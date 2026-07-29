Córdoba Ecuestre y el Cabildo Catedral avanzan en un convenio para impulsar el patrimonio cultural y turístico de la ciudad

Córdoba Ecuestre y el Cabildo Catedral han dado un paso hacia una futura colaboración institucional con el objetivo de impulsar la promoción del patrimonio cultural, histórico y turístico de la ciudad. Ambas entidades han sentado las bases para la firma de un convenio que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas en torno a la difusión del legado patrimonial cordobés y de la cultura ecuestre.

El acercamiento se produjo durante la visita institucional que realizó el deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva García, a las Caballerizas Reales, donde fue recibido por el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, y el gerente de la entidad, Javier Gómez.

Durante el recorrido, los responsables de Córdoba Ecuestre mostraron el estado actual de las instalaciones de las Caballerizas Reales, consideradas la cuna del caballo de Pura Raza Española, y presentaron los principales proyectos en los que trabaja la entidad para la conservación del monumento y la promoción de la cultura ecuestre.

Proyectos comunes

La visita incluyó la asistencia al espectáculo 'Pasión y Duende del Caballo Andaluz', una de las principales propuestas turísticas y culturales que acoge el recinto, y que permitió al representante del Cabildo conocer de primera mano el trabajo que desarrolla diariamente Córdoba Ecuestre.

El encuentro sirvió, además, para avanzar en un futuro convenio de colaboración entre ambas instituciones, con el propósito de coordinar acciones que contribuyan a reforzar la proyección cultural y turística de Córdoba y poner en valor su patrimonio histórico.

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Desde Córdoba Ecuestre agradecieron la disposición mostrada por el Cabildo Catedral para colaborar en proyectos comunes y destacaron la importancia de establecer alianzas entre instituciones para potenciar algunos de los principales activos patrimoniales y culturales de la capital.