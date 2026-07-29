Turismo
Córdoba Ecuestre y el Cabildo Catedral avanzan en un convenio para impulsar el patrimonio cultural y turístico de la ciudad
La colaboración entre ambas instituciones buscará reforzar la promoción de las Caballerizas Reales, la cultura ecuestre y el legado histórico de Córdoba
Córdoba Ecuestre y el Cabildo Catedral han dado un paso hacia una futura colaboración institucional con el objetivo de impulsar la promoción del patrimonio cultural, histórico y turístico de la ciudad. Ambas entidades han sentado las bases para la firma de un convenio que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas en torno a la difusión del legado patrimonial cordobés y de la cultura ecuestre.
El acercamiento se produjo durante la visita institucional que realizó el deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva García, a las Caballerizas Reales, donde fue recibido por el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, y el gerente de la entidad, Javier Gómez.
Durante el recorrido, los responsables de Córdoba Ecuestre mostraron el estado actual de las instalaciones de las Caballerizas Reales, consideradas la cuna del caballo de Pura Raza Española, y presentaron los principales proyectos en los que trabaja la entidad para la conservación del monumento y la promoción de la cultura ecuestre.
Proyectos comunes
La visita incluyó la asistencia al espectáculo 'Pasión y Duende del Caballo Andaluz', una de las principales propuestas turísticas y culturales que acoge el recinto, y que permitió al representante del Cabildo conocer de primera mano el trabajo que desarrolla diariamente Córdoba Ecuestre.
El encuentro sirvió, además, para avanzar en un futuro convenio de colaboración entre ambas instituciones, con el propósito de coordinar acciones que contribuyan a reforzar la proyección cultural y turística de Córdoba y poner en valor su patrimonio histórico.
Desde Córdoba Ecuestre agradecieron la disposición mostrada por el Cabildo Catedral para colaborar en proyectos comunes y destacaron la importancia de establecer alianzas entre instituciones para potenciar algunos de los principales activos patrimoniales y culturales de la capital.
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
- Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
- El humo de los incendios del centro de España llega a Córdoba: olor a quemado y un cielo turbio
- Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: 'Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila