Córdoba se arma con pistolas (de agua) para reivindicar espacios públicos donde combatir las olas de calor

La plaza de las Artes, en el barrio cordobés de Fidiana, se ha convertido este miércoles en un lugar de batalla (pacífica) donde las pistolas (de agua) han sido las protagonistas. Bajo el lema Fresquitas a fin de mes. Revuelta ciudadana contra el calor, la asociación vecinal Diana y Ecologistas en Acción, con el apoyo de Siempreviva, han convocado a la ciudadanía a asistir con sus pulverizadores y pistolitas de agua para una "peleílla acuática". Como han detallado los convocantes, el verano en Córdoba es sinónimo de mucho calor, por esto, con esta acción ciudadana, "además de pasar un rato refrescante y divertido para una tarde-noche de verano, en convivencia y de manera alegre, queremos expresar la necesidad de que nuestros barrios dispongan de espacios donde poder estar y combatir las sucesivas olas de calor".

Entre estas medidas de ciudad, Parque Fidiana por el clima plantea la necesidad urgente de aumentar la cantidad de piscinas públicas asequibles, prestando especial atención a los barrios más vulnerables. Aumentar y mejorar la planificación y el cuidado del arbolado y las zonas verdes, además de incluir juegos de agua o lugares para refrescarse como por ejemplo Madrid Río u otras muchas ciudades. Mejorar y ampliar la red de refugios climáticos, así como aumentar la superficie de suelo permeable, instalar toldos, y estudiar la manera de que las fuentes para beber tengan agua más fresca, también se encuentran entre las propuestas.

Actividad reivindicativa acuática en Fidiana. / Manuel Murillo

Un barrio más habitable

El trabajo que viene realizando Parque Fidiana por el clima está permitiendo hacer estudios de campo en el barrio para proponer actuaciones que lo hagan más habitable. Como señalan tanto los vecinos como Ecologistas en acción, "frente a la tercera ola de calor, la ciudad continúa sin disponer de respuestas eficientes para la seguridad de quienes la habitan. El asfalto, la escasez de arbolado, una deficiente red de refugios climáticos, la escasez de fuentes con agua fresca o la pérdida de espacio público son factores que empeoran la calidad de vida de cordobeses y cordobesas".

Parte de los asistentes a la actividad en Fidiana. / Manuel Murillo

"Confiamos en que el Ayuntamiento atienda a quienes padecemos los estragos del calor y tome medidas reales, especialmente cuando nos llegan momentos tan asfixiantes como el alargado verano que vivimos en Córdoba. Nosotras seguiremos empujando para conseguir estas mejoras, de ahí que el cartel exprese Revuelta ciudadana contra el calor. Revindicar nuestro derecho a un espacio bien dotado de sombras no está reñido con hacerlo de forma alegre y divertida", han finalizado desde la organización de la cita.