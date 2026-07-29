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Servicios sociales

El Ayuntamiento de Córdoba consigue 1,2 millones de fondos europeos para programas de formación para la inclusión social

El Ayuntamiento de Córdoba recibirá más de 1,2 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus para formar a 330 personas en riesgo de exclusión social

La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador.

La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador. / CÓRDOBA

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha informado esta mañana de que se han conseguido más de 1,2 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) que se destinarán a programas de formación para personas en exclusión social. Según ha concretado Contador, la cantidad recibida supone el 85% del coste del programa que impulsará el Ayuntamiento, que pondrá el 15% restante.

El programa que se ejecutará con dichos fondos se denomina Impulsa Plus Efeso (complementario al plan Impulsa que desde hace varios años ya lleva a cabo el Consistorio) y supone, ha dicho Contador, "una herramienta para generar oportunidades de empleo para cordobeses que, de una forma u otra, puedan estar en riesgo de exclusión o ya lo están". El objetivo, ha agregado la delegada de Servicios Sociales, "es dar un paso más para fomentar la empleabilidad, favorecer la autonomía personal, utilizando la formación para generar oportunidades de empleo en este grupo de población que muchas veces es la más desfavorecida, la que peor lo tiene a la hora de buscar empleo y de encontrarlo".

La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador.

La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador. / CÓRDOBA

Las claves del programa

Contador ha detallado que con el plan Impulsa Plus Efeso se va a formar a 330 personas en las instalaciones del Duque de Rivas. En total se impartirán 14 itinerarios formativos con 22 acciones formativas (varios itinerarios tendrán más de una acción) y se impartirán 7.238 horas de formación. Habrá formación teórica, práctica y orientación laboral, y se celebrarán ferias de empleo en octubre, enero y marzo -el programa se desarrollará entre 2026 y 2027- para poner en conocimiento todo lo avanzado con todos los integrantes de la Estrategia Regional Cohesión Social (Eracis).

Los itinerarios formativos

En cuanto a los itinerarios formativos, serán los siguientes:

  • empleo doméstico
  • atención sociosanitaria a personas en el domicilio
  • limpieza de superficie inmobiliaria de edificios y locales
  • operaciones básicas de pisos de alojamiento
  • actividades auxiliares de almacén
  • actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería
  • servicios auxiliares de estética
  • servicios auxiliares de peluquería
  • operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas
  • operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
  • operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización
  • operaciones básicas de revestimiento ligero y técnico en construcción
  • operaciones básicas de restauración y bar
Córdoba A.J.González Centro de Inserción sociolaboral Duque de Rivas. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la teniente de alcalde de Servicios Sociales Eva Contador realizan balance de la actividad formativa desarrollada

El Centro de Inserción sociolaboral Duque de Rivas, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

¿Quiénes se pueden presentar?

En cuanto a las entidades que quieran participar en el programa, tienen 14 días a partir de hoy y se va a valorar la experiencia en formación, el resultado positivo de la inserción laboral, que tengan aulas matinales para favorecer la conciliación familiar y atención específica al alumnado con discapacidad.

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En cuanto al alumnado, tienen que ser mayores de 16 años, inscritos como demandantes de empleo, empadronados en Córdoba, que puedan acreditar que están en riesgo de exclusión o forman parte de alguna minoría en riesgo de exclusión. Y si tienen algún tipo de informe del Eracis le dará una puntuación especial.

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