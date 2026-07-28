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Movilidad internacional

La UCO logra una financiación Erasmus+ récord de más de 3,1 millones de euros y refuerza su posición en el panorama universitario español e internacional

La Universidad de Córdoba obtiene la mayor dotación de su historia para movilidad internacional, según la propia institución, con aumentos del 17,7 % en la acción KA131 y del 28,4 % en la KA171

Algunos de los estudiantes internacionales de la UCO, en el acto de presentación a su llegada a la Universidad, en una imagen de archivo..

Algunos de los estudiantes internacionales de la UCO, en el acto de presentación a su llegada a la Universidad, en una imagen de archivo.. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Universidad de Córdoba (UCO) ha obtenido una financiación provisional de 3.104.588 euros dentro del programa Erasmus+ 2026, la cifra más alta lograda hasta ahora por la UCO para impulsar la movilidad académica de estudiantes y personal universitario, según informa la propia institución.

La dotación ha sido concedida por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) en el marco de las acciones KA131 y KA171 del programa Erasmus+. Este resultado "refuerza la estrategia desarrollada por el Vicerrectorado de Internacionalización y sitúa a la UCO en una posición destacada dentro del panorama universitario español e internacional", señala la Universidad.

Más de 2,4 millones para movilidad dentro de Europa

La mayor parte de la financiación corresponde a la acción KA131, destinada principalmente a la movilidad entre países participantes en el programa Erasmus+.

En esta línea, la Universidad de Córdoba recibirá 2.434.866 euros, frente a los 2.068.102 euros concedidos en 2025. La diferencia supone un incremento de 366.764 euros, equivalente a una subida del 17,7 %.

Desde la institución universitaria atribuyen este crecimiento al trabajo sostenido de la comunidad académica y a una gestión orientada a ampliar las oportunidades internacionales de estudiantes, docentes y personal de administración y servicios.

La financiación permitirá reforzar las estancias formativas y profesionales en universidades y centros europeos, facilitando que más miembros de la comunidad universitaria puedan participar en experiencias de movilidad internacional.

La UCO amplía su presencia fuera de Europa

La acción KA171, dirigida a la movilidad con países socios de distintas regiones del mundo, también registra un crecimiento significativo.

La UCO contará con 669.722 euros, frente a los 521.726 euros obtenidos en el ejercicio anterior. Esto representa un aumento de 147.996 euros, un 28,4 % más que en 2025.

Este incremento permitirá fortalecer la colaboración con instituciones universitarias de fuera de la Unión Europea y ampliar la proyección internacional de Córdoba más allá del ámbito europeo.

Desde el Vicerrectorado de Internacionalización destacan que estas cifras reflejan la creciente dimensión global de la Universidad de Córdoba y el reconocimiento del SEPIE a su trayectoria dentro del programa Erasmus+.

Más oportunidades para la comunidad universitaria

La financiación récord permitirá ampliar las plazas y oportunidades de movilidad para estudiantes, profesorado y personal universitario. Estas experiencias contribuyen tanto a la formación académica como al desarrollo personal y profesional de quienes participan en ellas.

La UCO subraya que el programa Erasmus+ continúa siendo una de las principales herramientas para la internacionalización de la educación superior y para la creación de redes de colaboración entre universidades.

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Con esta dotación, Córdoba refuerza su papel no solo como referente cultural e histórico, sino también como polo universitario internacional. La institución anima a toda la comunidad universitaria a aprovechar las próximas convocatorias y a participar en la construcción de una universidad cada vez más abierta al mundo.

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