El Tribunal Militar pone fecha al juicio contra los cuatro mandos acusados por la muerte de dos soldados en Cerro Muriano

El Tribunal Militar Central ha fijado para el próximo 26 de octubre el inicio del juicio oral contra los cuatro militares acusados por la muerte del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez Andújar y el soldado sevillano Carlos León, ahogados durante unas maniobras de instrucción en la base militar de Cerro Muriano el 21 de diciembre de 2023.

Según ha adelantado Radio Córdoba, y ha podido confirmar este periódico, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central ha señalado una veintena de sesiones entre el 26 de octubre y el 24 de noviembre de este año. La vista oral se celebrará, si fuera necesario, en horario de mañana y tarde.

Efectivos de la Policía Militar en uno de los accesos a la zona de Cerro Muriano donde se encuentra el lago en el que murieron los dos militares. / A. J. GONZÁLEZ

En el banquillo se sentarán cuatro militares, el capitán que dirigía el ejercicio, un sargento, un teniente coronel y un comandante, todos ellos vinculados a la cadena de mando del entrenamiento en el que se produjeron los dos fallecimientos.

Además, el tribunal ha activado el procedimiento para la designación del vocal militar que deberá participar en la deliberación y fallo del caso.

Juicio casi tres años después

Los hechos se remontan al 21 de diciembre de 2023, cuando los dos militares murieron ahogados durante un ejercicio de instrucción en Cerro Muriano. Ambos participaban en una maniobra en la que debían cruzar una zona de agua dentro del entrenamiento. El suceso provocó una enorme conmoción en el Ejército y en Córdoba, abrió una investigación judicial sobre las condiciones en las que se desarrolló el ejercicio y puso el foco en la responsabilidad de los mandos que intervinieron en la organización y ejecución de la práctica.