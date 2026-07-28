La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las expectativas de los vecinos de Ollerías ante los cambios que se esperan en la zona, la percepción de los residentes y comerciantes de La Viñuela en la recta final de la obra de la avenida y la bajada del paro en la provincia abren la información vespertina
La avenida de Ollerías de Córdoba espera su reforma y ahora también nuevas viviendas. Los vecinos y comerciantes de la zona reciben con optimismo los cambios que se avecinan aunque temen que los mismos mermen la escasa oferta de aparcamiento existente en el entorno. Además, otra zona clave de la ciudad, la avenida de La Viñuela, luce ya renovada tras una obra de peatonalización que sus residentes catalogan como "eterna". Sus habitantes muestran sentimientos encontrados entre el desgaste de las obras en algunos negocios y la esperanza de revitalizar el barrio. Por último, la tasa de paro ha vuelto a dar un respiro al mercado laboral de Córdoba y ha caído hasta el 14,52% en el segundo trimestre de 2026, en que la provincia ha contabilizado 53.500 personas desempleadas, 8.700 menos, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa publicados este martes.
- Nuevos proyectos en la avenida de Ollerías: "Todo lo que sea renovar es bueno, pero que pongan más aparcamiento"
- Las obras de la avenida de La Viñuela dividen al barrio: "Han sido eternas, ahora solo queda que el comercio vuelva a vivir"
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Además, te traemos estas noticias:
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Ocio
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