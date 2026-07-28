La avenida de Ollerías de Córdoba espera su reforma y ahora también nuevas viviendas. Los vecinos y comerciantes de la zona reciben con optimismo los cambios que se avecinan aunque temen que los mismos mermen la escasa oferta de aparcamiento existente en el entorno. Además, otra zona clave de la ciudad, la avenida de La Viñuela, luce ya renovada tras una obra de peatonalización que sus residentes catalogan como "eterna". Sus habitantes muestran sentimientos encontrados entre el desgaste de las obras en algunos negocios y la esperanza de revitalizar el barrio. Por último, la tasa de paro ha vuelto a dar un respiro al mercado laboral de Córdoba y ha caído hasta el 14,52% en el segundo trimestre de 2026, en que la provincia ha contabilizado 53.500 personas desempleadas, 8.700 menos, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa publicados este martes.

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