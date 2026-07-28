Una parte del mercado laboral cordobés sufre dificultades para encontrar candidatos o perfiles adecuados en una serie de empleos. Según el SEPE, el campo, la hostelería, la limpieza o el transporte son algunos de los sectores afectados. Por otra parte, el humo de los incendios que están calcinando distintas zonas del país está dejando efectos igualmente adversos en la calidad del aire y también en el día a día como tos o irritación de garganta. El neumólogo Luis Manuel Entrenas advierte de que el humo puede agravar el asma y la EPOC y recomienda evitar el deporte al aire libre mientras dure el episodio. Por último, Urbanismo va a aprobar la construcción de 140 nuevas viviendas en la avenida de Ollerías, junto con zonas verdes y la apertura de nuevas calles. Este proyecto permitirá recuperar e integrar en la trama residencial un suelo urbano actualmente degradado.

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