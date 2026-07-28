Policía Nacional, ¿dígame? Una agente del 091 de Córdoba salva la vida a una persona con ideas suicidas al otro lado de la línea

La intervención de una agente del Cimacc 091 de la Policía Nacional de Córdoba logró salvar la vida de una persona a la que consiguió mantener al teléfono y calmarla después de que le comunicara su intención de autolesionarse, mientras una patrulla se desplazaba hasta su domicilio.

La llamada, recibida a finales de junio en el Cimacc 091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) de Córdoba, activó una intervención en la que "la serenidad, la empatía y la preparación" de la agente resultaron decisivas para evitar un desenlace fatal, según ha informado la Policía Nacional.

El aviso se produjo a última hora de la tarde. Desde el primer momento, la agente que atendió la comunicación mantuvo una conversación constante con el ciudadano, tratando de calmarlo y de ganar el tiempo necesario para que los efectivos policiales pudieran localizarlo, explica la Policía en una nota.

Mientras la profesional permanecía al teléfono, desde la sala se movilizó a una patrulla de la Policía Nacional, que se desplazó rápidamente hasta el domicilio donde se encontraba la persona que llamaba. La coordinación entre los agentes del centro de emergencias y los policías sobre el terreno permitió poner esta persona a salvo.

El ciudadano agradece personalmente la intervención

La persona auxiliada ha acudido este martes a la Comisaría Provincial de Córdoba para agradecer personalmente la actuación de la agente que atendió su llamada y de los policías que participaron en el dispositivo. Durante el encuentro, el ciudadano ha destacado el trato humano, la profesionalidad y el acompañamiento que recibió en uno de los momentos más difíciles de su vida.

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Desde la Policía, han señalado que intervenciones como esta ponen de manifiesto la importancia de la preparación y la vocación de servicio de los agentes destinados en el 091 de Córdoba, cuya labor puede resultar determinante incluso antes de que una patrulla llegue al lugar de una emergencia.