Análisis
Peones, camareros y oxcitadores: los empleos que el mercado laboral de Córdoba no consigue cubrir
El SEPE detecta escasez de demandantes y dificultades de cobertura en ocupaciones del campo, la hostelería, la limpieza, el transporte y perfiles técnicos que exigen formación o habilitación específica
Peones, camareros, operarios de maquinaria, soldadores u oxicortadores. Córdoba tiene una serie de empleos para los que el mercado laboral no encuentra suficientes candidatos o perfiles adecuados. Es una de las lecturas más llamativas del último informe provincial del mercado de trabajo del SEPE, que detecta desajustes entre las ocupaciones que necesitan cubrir las empresas y los perfiles disponibles entre las personas demandantes de empleo.
La falta de trabajadores no afecta solo a puestos muy cualificados. También aparece en ocupaciones tradicionales del mercado cordobés, como peones agrícolas, camareros, personal de limpieza, operadores de maquinaria agrícola o trabajadores de determinados oficios. El problema no siempre es que no haya personas en paro, sino que no siempre quienes buscan empleo quieren, pueden o están formados para ocupar esos puestos.
Los trabajos con más demanda
Entre los trabajos con mayores desajustes por escasez de demandantes aparecen peones agrícolas, camareros asalariados, operadores de maquinaria agrícola móvil, peones agropecuarios, empleados administrativos con tareas de atención al público, compositores, músicos y cantantes, otro personal de limpieza, operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco, oficiales y operarios de otros oficios y vigilantes de seguridad habilitados para ir armados.
La clasificación del SEPE permite separar dos grandes grupos. El primero está formado por empleos que pueden resultar poco atractivos para los demandantes por sus condiciones. Ahí encajan puestos como peones agrícolas, camareros o personal de limpieza, donde pesan factores como la dureza física, los horarios, la temporalidad, los salarios o la estacionalidad. Son ocupaciones con mucho peso en Córdoba, pero no siempre con suficientes candidatos dispuestos a ocuparlas.
El segundo grupo corresponde a empleos que requieren algún requisito específico. En este apartado aparecen ocupaciones que exigen formación, experiencia, carné profesional o habilitación concreta. Es el caso de vigilantes de seguridad habilitados, operadores de maquinaria, determinados oficios industriales o perfiles técnicos. En estas ocupaciones, el problema no es necesariamente que el puesto no interese, sino que no siempre hay candidatos que cumplan las condiciones necesarias.
Muchos contratos, pero no los suficientes
La fotografía municipal ayuda a entender el desajuste. En Córdoba capital, las ocupaciones con más contratos registrados en 2025 fueron camareros asalariados, personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, agrícolas, con 6.759; vendedores en tiendas y almacenes, y peones de las industrias manufactureras. Es decir, varios de los puestos donde el SEPE detecta escasez de demandantes son, al mismo tiempo, algunos de los que más contratación generan en la capital. El problema es que no siempre esa contratación se corresponde con una oferta suficiente de personas disponibles para cubrir esos empleos.
El contraste se aprecia al mirar qué puestos solicitan las personas paradas. En Córdoba capital, las ocupaciones más demandadas por los desempleados son personal de limpieza, vendedores en tiendas y almacenes, ordenanzas, administrativos sin atención al público, y barrenderos y afines.
Hay ocupaciones que aparecen en los dos lados, como limpieza, comercio o cocina. Pero otras muestran una brecha evidente, y es que muchos parados solicitan empleos de ordenanza, administración, cajero o barrendero, mientras que el mercado tira con más fuerza de hostelería, agricultura, cuidados, industria manufacturera, construcción y servicios auxiliares.
Los requisitos técnicos son una barrera
El SEPE también detecta ocupaciones con dificultades de cobertura por causas más técnicas. En ese bloque aparecen perfiles como soldadores y oxicortadores, arquitectos, arquitectos técnicos y técnicos urbanistas, electricistas de la construcción, delineantes y dibujantes técnicos, operadores de carretillas elevadoras, técnicos en construcción, conductores de camiones, conductores de automóviles, taxis y furgonetas y camareros asalariados. En estos casos, las causas se reparten entre falta de competencias técnicas, falta de candidatos, falta de experiencia y condiciones laborales que hacen menos atractiva la ocupación.
Empleos con mejores perspectivas
El informe también apunta hacia dónde pueden crecer las oportunidades. Entre las actividades con mejores perspectivas de empleo a corto plazo en la provincia aparecen programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, construcción de edificios, servicios de comidas y bebidas o la , asistencia en establecimientos residenciales.
Por ocupaciones, el SEPE sitúa entre las que tienen mejores perspectivas a cocineros asalariados, instructores de actividades deportivas, ajustadores y operadores de máquinas-herramienta, profesionales de la publicidad y la comercialización y ayudantes de cocina.
El resultado es un mercado laboral con una doble tensión. Donde la capital sigue generando muchos contratos en sectores clásicos como la hostelería, el campo, la limpieza, el comercio, los cuidados o la construcción. Pero, al mismo tiempo, las empresas encuentran dificultades para cubrir determinados puestos, ya sea porque resultan poco atractivos para los demandantes o porque exigen una cualificación concreta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
- Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
- Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: 'Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila
- Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado