El paro desciende en Córdoba al 14,52% en el segundo trimestre de 2026, su nivel más bajo desde 2008

La tasa de paro ha vuelto a dar un respiro al mercado laboral de Córdoba y ha caído hasta el 14,52% en el segundo trimestre de 2026, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Se trata del nivel más bajo registrado en la provincia desde el primer trimestre de 2008 y, por tanto, del mejor dato en más de 18 años.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha difundido este martes la información actualizada y la mejora es significativa tanto en términos trimestrales como en comparación con el mismo periodo del año pasado. Entre enero y marzo, la tasa de desempleo se situaba en el 16,69%, por lo que el descenso ha sido de 2,17 puntos porcentuales en solo tres meses, pero en comparación con el segundo trimestre de 2025, cuando alcanzaba el 16,59%, la reducción es de 2,07 puntos.

El nuevo registro mejora incluso el 14,67% contabilizado en el primer trimestre de 2024, que hasta ahora constituía el dato más favorable de los últimos años. Para encontrar una tasa inferior hay que remontarse a comienzos de 2008, cuando el paro se situó en el 12,25%.

Trabajadores de la construcción. / AJ González

La evolución positiva del desempleo ha venido acompañada de un aumento de la tasa de empleo, que ha pasado del 47,28% en el primer trimestre al 47,88% en el segundo. Hace un año estaba en el 46,95%. Sin embargo, la tasa de actividad ha descendido desde el 56,80% hasta el 56,01%. Esto significa que una proporción menor de la población en edad de trabajar se encuentra ocupada o buscando activamente empleo. Por ello, la bajada del paro no puede atribuirse únicamente a la creación de puestos de trabajo, sino también a la reducción de la población activa.

En datos absolutos, el mercado laboral cordobés alcanzó en el segundo trimestre de 2026 las 314.900 personas ocupadas, 4.000 más que al comienzo del año. Al mismo tiempo, el número de desempleados se redujo en unas 8.700 personas, desde las 62.200 del primer trimestre hasta aproximadamente 53.500. La población activa -formada por quienes trabajan o buscan activamente un puesto- descendió en 4.700 personas durante el trimestre, hasta las 368.400. En comparación con el segundo trimestre de 2025, la provincia cuenta con 1.000 activos menos.

La población inactiva se situó en 289.300 personas, 5.500 más que en el trimestre anterior y 2.500 más que hace un año. El incremento interanual se concentra especialmente entre quienes declaran dedicarse a las labores del hogar, que ascienden a 59.500 personas. Son 13.500 más que en el segundo trimestre de 2025 y 6.900 más que al inicio de este año.

En sentido contrario, descienden los estudiantes, que pasan de 70.200 a 60.500 en un año; los jubilados o pensionistas, de 146.800 a 146.100; y las personas con incapacidad permanente, de 16.000 a 11.600. Los inactivos incluidos en otras situaciones aumentan de 7.900 a 11.700.

La tasa femenina sigue casi ocho puntos por encima

La EPA vuelve a reflejar una considerable brecha entre hombres y mujeres. La tasa de paro masculina se ha reducido desde el 13,52% hasta el 11,08%, mientras que la femenina ha bajado del 20,36% al 18,58%. Pese al descenso en ambos colectivos, el desempleo femenino continúa 7,5 puntos por encima del masculino.

La diferencia también se aprecia en la tasa de empleo, porque entre los hombres alcanza el 55,40%, mientras que entre las mujeres se queda en el 40,75%. Además, la tasa de empleo femenina apenas ha variado respecto al trimestre anterior, cuando era del 40,87%.

Los servicios ganan peso y retrocede la agricultura

En cuanto a los sectores, también ha habido cambios en este segundo trimestre del año, pues los servicios han reforzado su predominio y concentran ya el 68,2% de los activos, frente al 64,3% del comienzo del año. La construcción también ha ganado peso, al pasar del 4,4% al 6,3%.

En sentido contrario, la agricultura ha descendido del 10,5% al 8,2%, mientras que la industria ha retrocedido del 12,5% al 11,1%. También se ha reducido el porcentaje correspondiente a quienes buscan su primer empleo o llevan más de un año sin trabajar, que baja del 8,3% al 6,1%.