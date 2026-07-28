El Parador de la Arruzafa en Córdoba se incorpora a la red de puntos violeta contra la violencia machista

El Parador de la Arruzafa en Córdoba se ha incorporado a la red de puntos violeta, una iniciativa del Ministerio de Igualdad destinada a facilitar información, orientación y apoyo a las mujeres que puedan encontrarse en una situación de violencia.

La subdelegada del Gobierno, Ana María López Losilla, y la presidenta de Paradores de Turismo de España, Raquel Sánchez, han participado este martes en el acto de colocación del distintivo que acredita al Parador cordobés como Punto Violeta. En el encuentro también ha estado presente la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, María Teresa Varón.

López Losilla ha destacado la necesidad de que las instituciones y las empresas se impliquen activamente en la prevención de la violencia contra las mujeres. “La colaboración entre administraciones y entidades es fundamental para seguir avanzando en la construcción de una sociedad libre de violencia machista”, ha señalado la subdelegada.

Información y acompañamiento para las víctimas

La incorporación a la red permitirá que el Parador de Córdoba disponga de los materiales incluidos en la iniciativa Punto Violeta. Entre ellos figura una guía que explica cómo identificar posibles situaciones de violencia machista, cómo actuar ante ellas y qué recursos públicos están disponibles para las víctimas.

El establecimiento también contará con carteles y adhesivos con códigos QR, desde los que cualquier persona podrá acceder directamente a esta información. Además, se entregarán distintivos al personal implicado para que pueda ser identificado como punto de referencia dentro del hotel.

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha asegurado que la medida refleja el compromiso de la empresa pública con la igualdad y la protección de las mujeres.

“Queremos que cualquier mujer que entre en un Parador sepa que aquí va a encontrar apoyo, comprensión y protección”, ha afirmado Sánchez.

La responsable de Paradores ha añadido que un punto violeta “no es solo un distintivo”, sino el reflejo del compromiso de profesionales preparados para “escuchar, orientar y acompañar” a quienes puedan necesitar ayuda.

Los 16 Paradores andaluces inician la implantación

Los 16 Paradores de Andalucía, incluido el de Córdoba, ya han comenzado los trámites necesarios para desarrollar acciones formativas e implantar progresivamente sus respectivos Puntos Violeta.

El objetivo de Paradores es que, antes de que finalice 2026, todos sus establecimientos formen parte de esta red de espacios seguros y comprometidos frente a las violencias machistas.

La incorporación del Parador cordobés refuerza así la colaboración entre las administraciones públicas y el sector turístico para mejorar la prevención, la sensibilización y la atención ante posibles casos de violencia contra las mujeres.

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La implicación de espacios turísticos y establecimientos abiertos al público puede resultar decisiva para que cualquier mujer que necesite ayuda encuentre en Córdoba un lugar cercano en el que recibir información y acompañamiento.