Las obras de la avenida de La Viñuela dividen al barrio: "Han sido eternas, ahora solo queda que el comercio vuelva a vivir"

La peatonalización de la avenida de La Viñuela entra en su recta final tras meses de obras y el barrio empieza a imaginar cómo será la vida tras el verano. Entre comerciantes y vecinos conviven dos sentimientos: el desgaste provocado por una intervención que muchos califican de "eterna" y la esperanza de que la transformación urbana sirva para revitalizar una de las zonas comerciales históricas de Córdoba.

Quien peor lo ha pasado es Laura Dovao, propietaria del bar Samoé. Mientras otros negocios esperan recuperar el pulso con la nueva avenida, ella asegura que las obras han supuesto un duro golpe para su negocio. "Yo llevo un año vendiendo la tercera parte de lo que acostumbraba", explica y agrega que si antes la recaudación en los desayunos rondaba entre los 600 y los 700 euros diarios, ahora afirma que apenas alcanza los 200 euros. La caída de ingresos ha obligado incluso a reorganizar el negocio familiar: "Mi marido trabajaba aquí conmigo y se ha tenido que ir a trabajar fuera", lamenta.

Laura Dovao. / Manuel Murillo

A las pérdidas económicas suma otra que considera una injusticia: no haber podido acceder a las ayudas convocadas por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec). "No he podido solicitar la ayuda porque era para comercios y yo soy hostelería", denuncia.

Además, asegura que el nuevo diseño de la calle también le perjudica de cara al futuro, pues explica que deberá tramitar un nuevo permiso de terraza, con el consiguiente coste económico, y teme que la desaparición del tráfico reduzca la clientela de paso. "No es lo mismo que alguien aparque, vea el bar y entre a desayunar. Ahora quien venga será porque viene expresamente".

Comerciantes: entre las pérdidas y el optimismo

No todos los comerciantes hacen la misma lectura. Manuel Rubio Gómez, propietario de La Verdad Confecciones, reconoce que la obra ha afectado a las ventas, aunque prefiere mirar al futuro. Esta tienda lleva casi seis décadas en este mismo lugar y considera que el barrio necesitaba una renovación. "Las obras públicas ya se sabe cómo son, han sido largas y nos hubiera gustado disfrutar ya de la calle en primavera, pero ahora lo que toca es ser optimistas", afirma.

Manuel Rubio Gómez. / Manuel Murillo

Durante los meses de intervención adaptó las compras de mercancía para minimizar el impacto económico y explica que cada negocio ha sufrido de forma diferente según la época del año en la que concentra sus ventas, pero confía en que la nueva avenida contribuya a recuperar el atractivo comercial del barrio. "Ya vienen personas preguntando por locales vacíos y eso significa que hay interés. Espero que La Viñuela resurja con esta obra", señala. Su deseo es que la transformación urbana sirva para fortalecer el comercio de proximidad y atraer nuevos establecimientos.

En el caso de Juguettos, uno de los comercios tradicionales de La Viñuela, la valoración también está marcada por el impacto de las obras durante una época especialmente sensible para las ventas. Isabel Gómez expresa que le han parecido "eternas" y que en este comercio han afectado especialmente en la época de Navidad y Reyes. Opina que la avenida "no será como antes" y que la falta de aparcamiento condicionará que vecinos de otros barrios visiten y compren en la zona.

Natalia Vera e Isabel Gómez. / Manuel Murillo

Entre los vecinos tampoco existe una opinión unánime. Chari Ortiz, residente del barrio, celebra que La Viñuela gane espacio para pasear, pero cree que el diseño ha reservado demasiada superficie a las zonas ajardinadas. "Me encantan las flores, soy la primera que las disfruta, pero se han comido muchísimo espacio", comenta mientras observa los grandes parterres, todavía pendientes de recibir la plantación definitiva.

Chari Ortiz. / Manuel Murillo

A su juicio, el barrio necesitaba una reforma, aunque considera que debería haberse buscado un mayor equilibrio entre las zonas verdes y el espacio libre para caminar. "Aquí cada vez vivimos más personas mayores y menos niños y la gente sale con sus andadores y hace falta sitio".

Otros residentes, sin embargo, defienden con entusiasmo el cambio. Antonio Ruz lleva medio siglo viviendo en La Viñuela y considera que la desaparición de los vehículos era una transformación necesaria. "Ya no tenemos coches ni contaminación. Después de 50 años era un cambio que necesitaba el barrio para convertirse en una avenida donde pasear y disfrutar pequeños, mayores y ancianos", afirma.

Antonio Ruz. / Manuel Murillo

En la misma línea se expresa Manuel Mohedano Nieto, que llegó al barrio con 19 años y, a sus 77, ha visto evolucionar la zona durante casi seis décadas. "Se está quedando como no pensábamos ninguno", asegura. Reconoce que durante las obras hubo momentos de incertidumbre y opiniones enfrentadas, pero cree que el resultado final será positivo. "Lo que hace falta ahora es que vuelva el comercio tan importante que siempre ha tenido este barrio. Estoy convencido de que esta obra va a beneficiar bastante".

Manuel Mohedano Nieto. / Manuel Murillo

Hay que recordar que todavía faltan elementos por instalar, como parte del mobiliario urbano y la plantación definitiva de árboles y jardines. Será entonces cuando La Viñuela empiece realmente a medir el impacto de una reforma que ha cambiado por completo la imagen de una de las principales arterias comerciales del barrio.