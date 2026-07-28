Nuevos proyectos en la avenida de Ollerías de Córdoba: "Todo lo que sea renovar es bueno, pero que pongan más aparcamientos"

Desde el Campo de la Merced hasta la ronda del Marrubial se extiende la avenida de Ollerías, una de las arterias de tráfico más señalada de la trama urbana de Córdoba y una vía que da nombre a un barrio que supone la separación física entre una de las partes más modernas de la ciudad -el Plan Renfe- y el casco histórico. Ollerías, en una mañana calurosa, tiene mucha vida, a pesar de que haya varios negocios cerrados, no se sabe si por vacaciones o de forma permanente.

Los cordobeses saben que se trata de un buen barrio, está cerca del centro, tiene comercio, alguna zona verde no muy lejana... sin embargo, siempre hay espacio para mejorar. Este miércoles, el consejo rector de Urbanismo aprobará un plan de reforma interior para uno de los huecos que queda por desarrollar en la avenida. Allí, Pogacor quiere construir 140 viviendas, poner algunos jardines y abrir algún que otro viario. Este desarrollo se ubicará, de cara a la avenida, en el número 39, donde antaño funcionara un almacén de maderas de la familia Morales Gavilán, pero cerrado desde hace décadas.

Zona de la avenida donde se prevén construir nuevas viviendas. / MANUEL MURILLO

Junto a este pequeño desarrollo, el barrio también está pendiente de la gran reforma de la avenida. Hace escasos días, precisamente, el grupo municipal del PSOE denunciaba que nada se sabía del proyecto de reforma, que fue adjudicado hace casi un año. Plazos aparte, los vecinos y comerciantes de la zona ven con buenos ojos estos proyectos, siempre que se hagan y, ojo, siempre que se ganen (y no se pierdan) aparcamientos, de los que la zona anda escasa.

Rafael Cabello: "Todo lo que sea renovar es bueno"

Rafael Cabello ha vivido toda su vida en Ollerías y casi se puede decir que nació aquí. De desarrollos urbanísticos sabe un rato, pues trabajó durante años en la Gerencia de Urbanismo. Cabello cree que "todo lo que sea renovar es bueno", pero también apostilla la necesidad de poner más aparcamiento.

Rafael Cabello. / MANUEL MURILLO

Trinidad Montero: "Facilitará el acceso a la vivienda"

Trinidad Montero, que se ha criado en el barrio aunque ya se haya mudado, también alude al tema del aparcamiento. Montero explica que conseguir una cochera en la zona es complicado y que las que hay no baja de los 100 euros mensuales. Uno de los aspectos que más gusta a esta vecina del proyecto urbanístico es que se vaya a reservar un porcentaje de vivienda a VPO, porque "facilitará el acceso a la vivienda" en momentos complicados para ello.

Trinidad Montero. / MANUEL MURILLO

Paqui Merina y Luisa Requena son consuegras y pasean con sus nietos por la avenida. Una vive en la avenida y la otra un poco más arriba, aunque ambas señalan que carteles en el solar que se pretende desarrollar los hay desde hace años. Las dos esperan que el proyecto se lleve a cabo y Luisa, que vive algo más lejos, avisa de que si sale adelante "venderé mi piso y me compraré uno ahí, más cerquita de mi hija, que sí vive en la avenida".

Paqui Merina y Luisa Requena. / MANUEL MURILLO

Quienes también ven con buenos ojos los proyectos anunciados son los comerciantes del barrio. Ángel Arévalo es uno de ellos, además de vecinos. Vive y trabaja justo detrás del solar que se quiere desarrollar y cree que adecentarlo y que deje de estar casi abandonado es una buena noticia. Lo mismo opina José María García, que tiene una ferretería justo al final de la avenida. Sí entiende que la zona escasea de servicios, así que todo lo que sea que lleguen nuevos proyectos le parece una idea fantástica.