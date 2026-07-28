Fomento e infraestructuras
La licitación de obra pública en Córdoba cae en casi 20 millones de euros hasta junio, pese a que se duplica la inversión del Estado
El Estado casi multiplica por dos su inversión en obra pública en Córdoba, mientras que la Junta de Andalucía y las entidades locales reducen su licitación
La licitación de obra pública en la provincia de Córdoba alcanzó 120,76 millones de euros entre enero y junio de 2026, frente a los 139,66 millones del mismo periodo de 2025. Esto supone una caída de 18,90 millones, equivalente al 13,5%, según los datos actualizados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).
El descenso no es generalizado en todas las administraciones. La licitación del Estado prácticamente se duplica, mientras que disminuye con fuerza la promovida por la Junta de Andalucía y también retrocede la de ayuntamientos, Diputación y demás entidades locales.
Fuerte subida en las obras costeadas por el Gobierno central
El Estado licitó en Córdoba 34,52 millones de euros durante el primer semestre de 2026, frente a 18,93 millones un año antes. El incremento es de 15,58 millones, un 82,3% más. Es la única administración que registra un crecimiento claramente elevado. Además, gana peso dentro del conjunto provincial, ya que si en 2025 representaba el 13,6% de toda la licitación cordobesa, en 2026 pasa a representar aproximadamente el 28,6%.
El crecimiento se concentró especialmente en abril (19,95 millones), febrero (6,93 millones), marzo (3,42 millones) y mayo (3,61 millones), mientras que en enero no aparece licitación estatal y en junio apenas se contabilizaron 612.000 euros. También hay que tener en cuenta que aunque la subida es destacada, el punto de comparación de 2025 era relativamente bajo.
La caída de la inversión de la Junta en Córdoba
La Junta de Andalucía y sus organismos dependientes licitaron 17,02 millones de euros en Córdoba hasta junio de 2026, cuando en el mismo periodo de 2025 habían licitado 37,26 millones, de manera que la reducción asciende a 20,24 millones menos (un descenso del 54,3%). Es la mayor caída porcentual de las tres administraciones. La Administración autonómica pasa de aportar el 26,7% de toda la licitación provincial en el primer semestre de 2025 a solo el 14,1% en 2026.
La administración local lidera (como siempre)
Las administraciones locales (ayuntamientos, Diputación, empresas y organismos municipales o provinciales) continuaron siendo las principales licitadoras de obra en Córdoba. Hasta junio de 2026 promovieron contratos de obras por 69,22 millones de euros, lo que supone 14,25 millones menos que los 83,47 millones de 2025.
Pese al retroceso, la administración local concentra el 57,3% de toda la licitación provincial. Es decir, más de la mitad de la obra pública licitada en Córdoba depende de entidades locales.
Construcor advierte sobre el retraso en la ejecución de los presupuestos
La patronal de la construcción cordobesa Construcor, en análisis de datos para Diario CÓRDOBA, señala que "el retraso en la ejecución de los presupuestos comprometidos no es una buena noticia porque afecta a las empresas y al empleo". Aunque la patronal pide esperar para ver cómo acaba el año, sí advierte de que "el hecho de que Córdoba esté por debajo de la media andaluza en ejecución presupuestaria evidencia que hay que acelerar al máximo en ese segundo semestre para llegar a las inversiones comprometidas al final del ejercicio, especialmente en materia de infraestructuras, donde se localiza la mayor parte del retraso".
Construcor también recuerda que es fundamental que las licitaciones "no queden desiertas por falta de competitividad", como ha sucedido en los últimos años, y que se ajusten a los precios de mercado para poder llevarlas a cabo. También señala que las prórrogas presupuestarias "son elementos extraordinarios que no representan la realidad inversora con la debida precisión".
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