La licitación de obra pública en Córdoba cae en casi 20 millones de euros hasta junio, pese a que se duplica la inversión del Estado

La licitación de obra pública en la provincia de Córdoba alcanzó 120,76 millones de euros entre enero y junio de 2026, frente a los 139,66 millones del mismo periodo de 2025. Esto supone una caída de 18,90 millones, equivalente al 13,5%, según los datos actualizados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

El descenso no es generalizado en todas las administraciones. La licitación del Estado prácticamente se duplica, mientras que disminuye con fuerza la promovida por la Junta de Andalucía y también retrocede la de ayuntamientos, Diputación y demás entidades locales.

Obras en autovías como las de la A-4 se llevan una importante cantidad de dinero. / A. J. GONZÁLEZ

Fuerte subida en las obras costeadas por el Gobierno central

El Estado licitó en Córdoba 34,52 millones de euros durante el primer semestre de 2026, frente a 18,93 millones un año antes. El incremento es de 15,58 millones, un 82,3% más. Es la única administración que registra un crecimiento claramente elevado. Además, gana peso dentro del conjunto provincial, ya que si en 2025 representaba el 13,6% de toda la licitación cordobesa, en 2026 pasa a representar aproximadamente el 28,6%.

El crecimiento se concentró especialmente en abril (19,95 millones), febrero (6,93 millones), marzo (3,42 millones) y mayo (3,61 millones), mientras que en enero no aparece licitación estatal y en junio apenas se contabilizaron 612.000 euros. También hay que tener en cuenta que aunque la subida es destacada, el punto de comparación de 2025 era relativamente bajo.

Una de las grandes obras del Estado en Córdoba, la Base Logística del Ejército, en este caso, los terrenos donde se levantará. / MANUEL MURILLO

La caída de la inversión de la Junta en Córdoba

La Junta de Andalucía y sus organismos dependientes licitaron 17,02 millones de euros en Córdoba hasta junio de 2026, cuando en el mismo periodo de 2025 habían licitado 37,26 millones, de manera que la reducción asciende a 20,24 millones menos (un descenso del 54,3%). Es la mayor caída porcentual de las tres administraciones. La Administración autonómica pasa de aportar el 26,7% de toda la licitación provincial en el primer semestre de 2025 a solo el 14,1% en 2026.

La administración local lidera (como siempre)

Las administraciones locales (ayuntamientos, Diputación, empresas y organismos municipales o provinciales) continuaron siendo las principales licitadoras de obra en Córdoba. Hasta junio de 2026 promovieron contratos de obras por 69,22 millones de euros, lo que supone 14,25 millones menos que los 83,47 millones de 2025.

Colegios provinciales, cuya reforma lleva a cabo la Diputación. / MANUEL MURILLO

Pese al retroceso, la administración local concentra el 57,3% de toda la licitación provincial. Es decir, más de la mitad de la obra pública licitada en Córdoba depende de entidades locales.