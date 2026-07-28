La Junta de Andalucía nombra a José Carlos García como nuevo coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha nombrado a José Carlos García García como nuevo coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Córdoba, ha informado la Administración autonómica en una nota de prensa.

Nacido en Córdoba en 1992, García es graduado en Derecho por la Universidad de Córdoba y ha cursado el Máster de Acceso a la Abogacía impartido por esta institución académica y el Colegio de Abogados de Córdoba. También cuenta con estudios conducentes al Máster en Derecho Ambiental por la Universidad Europea.

El nuevo responsable provincial del IAJ está colegiado en el Colegio de Abogados de Córdoba y ha ejercido la profesión en distintos despachos de la capital cordobesa.

Experiencia en la Junta y el Parlamento de Andalucía

La trayectoria de José Carlos García también está vinculada a la Administración autonómica. Según ha detallado la Junta, ha trabajado como asesor en el Gabinete del Presidente de la Junta de Andalucía y como jefe del Gabinete del consejero de Universidad, Investigación e Innovación. Además, entre 2023 y 2026 fue diputado autonómico durante la 12ª Legislatura del Parlamento de Andalucía, donde ejerció como portavoz en la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación.

El Instituto Andaluz de la Juventud

El Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito a la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, se encarga de desarrollar las políticas juveniles de la Junta de Andalucía, desde su planificación y diseño hasta el seguimiento y la evaluación de los programas. Entre sus principales cometidos se encuentran el fomento de la participación juvenil, la integración social, la formación, la promoción personal y la capacitación continua de los jóvenes.

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El organismo también coordina iniciativas de animación sociocultural, impulsa estudios e investigaciones relacionados con la juventud y facilita recursos para que este colectivo participe activamente en la sociedad. En colaboración con la empresa pública Inturjoven, el IAJ regula y gestiona programas de intercambio, turismo para estudiantes y espacios e instalaciones destinados a los jóvenes.