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Qué hacer hoy en Córdoba, martes 28 de julio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

‘Cantacuentos. Vuelta y vuelta’

‘Cantacuentos. Vuelta y vuelta’ / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Raíces en el Jardín

‘Cantacuentos. Vuelta y vuelta’

Espectáculo familiar Cantacuentos. Vuelta y vuelta, a cargo de Tapo Tatro, dentro del ciclo Raíces en el Jardín.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.

Avda. de Linneo.

22.00 horas.

Exposición

‘Desvelo y umbral’

Exposición de Caroline Krabbe, reconocida artista de origen danés afincada en España, cuya obra suele transitar entra la pintura, la cerámica y la escultura con un fuerte carácter expresionista y simbólico.

CÓRDOBA. Centro UCO Cultura.

Plaza de La Corredera, 40.

De 10.00 a 18.00 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja. Baroja fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura. 

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

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