Qué hacer hoy en Córdoba, martes 28 de julio de 2026

Raíces en el Jardín

‘Cantacuentos. Vuelta y vuelta’

Espectáculo familiar Cantacuentos. Vuelta y vuelta, a cargo de Tapo Tatro, dentro del ciclo Raíces en el Jardín.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico. Avda. de Linneo. 22.00 horas.

Exposición

‘Desvelo y umbral’

Exposición de Caroline Krabbe, reconocida artista de origen danés afincada en España, cuya obra suele transitar entra la pintura, la cerámica y la escultura con un fuerte carácter expresionista y simbólico.

CÓRDOBA. Centro UCO Cultura. Plaza de La Corredera, 40. De 10.00 a 18.00 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja. Baroja fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.