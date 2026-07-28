Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 28 de julio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Raíces en el Jardín
‘Cantacuentos. Vuelta y vuelta’
Espectáculo familiar Cantacuentos. Vuelta y vuelta, a cargo de Tapo Tatro, dentro del ciclo Raíces en el Jardín.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Avda. de Linneo.
22.00 horas.
Exposición
‘Desvelo y umbral’
Exposición de Caroline Krabbe, reconocida artista de origen danés afincada en España, cuya obra suele transitar entra la pintura, la cerámica y la escultura con un fuerte carácter expresionista y simbólico.
CÓRDOBA. Centro UCO Cultura.
Plaza de La Corredera, 40.
De 10.00 a 18.00 horas.
Exposición
‘Lo que queda entremedias’
Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja. Baroja fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
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