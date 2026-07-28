Ayuntamiento de Córdoba
Finaliza la reforma de la avenida de La Viñuela a falta del mobiliario urbano y la plantación de árboles
La intervención, que comenzó en septiembre y cuenta con un presupuesto de 550.000 euros, busca revitalizar la zona desde el punto de vista comercial y vecinal
La obra de la avenida de la Viñuela encara por fin su recta final después de varios retrasos acumulados por distintas causas, no todas atribuibles a la constructora. En la actualidad está concluida la reforma de este vial peatonal, a falta de la colocación del nuevo mobiliario urbano (bancos y papeleras fundamentalmente) y de la plantación de los árboles y arbustos previstos en el proyecto.
La actuación comenzó el pasado mes de septiembre y debía haber concluido en marzo, si bien el Consistorio ha concedido varias prórrogas. La última de ellas señalaba el mes de julio como fecha límite para la terminación de la obra.
En qué ha consistido la actuación
La reforma de la avenida de La Viñuela la lleva a cabo la empresa Obra Civil Cordobesa con un presupuesto cercano a los 550.000 euros. El objetivo último de la Delegación de Infraestructuras con este proyecto es revitalizar este barrio cordobés, tanto desde el punto de vista comercial como vecinal.
La Viñuela está cortada al tráfico desde el año 2020, pero entonces el Ayuntamiento se limitó a impedir que circulasen los vehículos sin actuar en el viario, por lo que durante todos estos años se han mantenido las antiguas aceras y la calzada.
Una plataforma única con parterres corridos
Este proyecto consiste, precisamente, en la construcción de una plataforma única con árboles y vegetación. Para ello, se han llevado a cabo ya obras de saneamiento, eléctricas y el alcantarillado de la vía, y se han ejecutado los acerados con un pavimento de losa y adoquín de hormigón (diferenciado entre la parte central y el acerado en colores grises y arena). La actuación está pendiente de las labores de jardinería con la plantación de los árboles previstos de dos especies: naranjos y magnolios.
En concreto, está previsto plantar 12 naranjos y 20 magnolios en parterres, que convivirán con los naranjos que ya había en esta calle. La plantación en parterres corridos persigue dotar el espacio de un ambiente "más natural" , además de ser una de las medidas recogidas en el Plan de Arbolado, para tratar de dar más espacio a los árboles.
Además, deberá colocarse el mobiliario nuevo previsto para la avenida: 10 bancos de diseño y nuevas papeleras, además de una flecha de kilómetro 0.
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