Los fallecidos en Córdoba el martes 28 de julio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 29 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Josefa Murillo González

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio de San Rafael.

María Isabel Peréz Mero

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el Cementerio de La Salud.

Carmen Muñoz Rincón

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La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio de San Rafael.