Las escuelas de verano refuerzan la autonomía y la convivencia con sus campamentos para jóvenes

Hay experiencias que marcan el verano de cualquier niño y dormir unos días fuera de casa suele ser una de ellas. Esa aventura ya la han vivido 179 niños y niñas cordobeses de entre 11 y 16 años gracias a los campamentos incluidos en la programación de las escuelas de verano de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, cofinanciada por el Plan Corresponsables, una propuesta gratuita que este año volverá a ofrecer 360 plazas.

Uno de los aspectos que distingue estos campamentos es el dispositivo humano que los acompaña.

Más allá de la diversión, el programa persigue un importante objetivo social. De las plazas ofertadas, 120 están reservadas para jóvenes de los distritos Sur, Noreste-Moreras y Poniente Norte, con el objetivo de facilitar el acceso a esta experiencia a menores que cuentan con menos oportunidades. De esta forma, se favorece que puedan disfrutar también de unos días de convivencia, aprendizaje y ocio educativo que, para muchos de ellos, suponen mucho más que unas vacaciones.

Escuelas de verano de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento. / Delegación Servicios Sociales

Lejos de ser una simple excursión, los campamentos se convierten durante dos días en una pequeña comunidad donde los participantes aprenden a convivir, compartir responsabilidades y desenvolverse con autonomía, mientras disfrutan de piscina, juegos, talleres creativos y actividades en plena naturaleza.

Ubicaciones

Los grupos se dividen en dos ubicaciones, la Granja Escuela Subbética, situada en el entorno del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, en Priego de Córdoba, y el Campamento de Puente Nuevo, en Villaviciosa de Córdoba. En ambos casos, el programa combina momentos de ocio con actividades educativas pensadas para trabajar valores como la igualdad, la corresponsabilidad, el respeto al medio ambiente o el trabajo en equipo.

Escuelas de verano de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento. / Delegación Servicios Sociales

Programa de actividades

La programación siempre empieza con una primera toma de contacto que sirve para conocerse, romper el hielo y empezar a crear grupo. Después llegan los chapuzones en la piscina, los juegos cooperativos, el cinefórum o una gymkana sobre corresponsabilidad que demuestra que aprender también puede ser divertido. Al día siguiente el programa sigue con talleres de pintura creativa, actividades hortícolas, más juegos acuáticos y una última asamblea en la que los propios participantes ponen en común todo lo vivido antes de regresar a Córdoba.

Escuelas de verano de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento. / Delegación Servicios Sociales

Atención cercana y especializada

Uno de los aspectos que distingue estos campamentos es el dispositivo humano que los acompaña. Cada turno cuenta con un coordinador, tres monitores especializados en campamentos y un monitor de referencia por cada diez menores, lo que permite ofrecer una atención muy cercana y personalizada durante toda la experiencia. Además, cuentan con un equipo de apoyo formado por monitores específicos o personal técnico de integración social para acompañar a los participantes que presentan necesidades físicas, psíquicas o sensoriales, garantizando así su plena inclusión y participación en todas las actividades.

Escuelas de verano de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento. / Delegación Servicios Sociales

Bajo el lema ‘Corresponsables hoy, independientes mañana’, la edición de 2026 pone el acento en que los participantes adquieran herramientas para desenvolverse con mayor autonomía en su día a día, mientras interiorizan valores como la igualdad, la cooperación y el reparto equilibrado de las responsabilidades.

Escuelas de verano de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento. / Delegación Servicios Sociales

Con casi la mitad de las plazas ya disfrutadas, los campamentos afrontan ahora los últimos turnos con el mismo objetivo con el que comenzaron: ofrecer a los jóvenes una experiencia diferente durante las vacaciones, donde la diversión convive con el aprendizaje, la autonomía y la educación en valores en un programa gestionado por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y cofinanciado por el Plan Corresponsables (subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, a través del Plan Corresponsables financiado por el Ministerio de Igualdad).