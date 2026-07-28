Automovilismo
El CRV26, el vehículo monoplaza con el que la Universidad de Córdoba lleva la ingeniería de las aulas al circuito
El Córdoba Racing Team presenta un vehículo más avanzado en aerodinámica, suspensión y electrónica, fruto del trabajo conjunto de estudiantes de distintas disciplinas
Meses de cálculos, diseño, pruebas y ajustes han terminado tomando forma sobre cuatro ruedas. El Córdoba Racing Team, el equipo de automovilismo de la Universidad de Córdoba, ha presentado oficialmente su nuevo monoplaza, el CRV26, un vehículo con el que los estudiantes de la UCO quieren dar un nuevo salto en las competiciones internacionales de ingeniería.
El automóvil es el resultado del trabajo conjunto de alumnos de distintas disciplinas, que participan directamente en el diseño, el desarrollo y la puesta a punto de sus propios vehículos. En esta ocasión, el equipo ha centrado buena parte de sus esfuerzos en tres áreas decisivas: la aerodinámica, la suspensión y la electrónica.
Como ha detallado la UCO, el CRV26 no es solo una evolución estética o una nueva versión de modelos anteriores. El vehículo incorpora soluciones aerodinámicas optimizadas para mejorar la eficiencia y el rendimiento en pista, mientras que la suspensión ha sido revisada para ofrecer una mayor estabilidad y un mejor control durante la conducción. También se ha acometido una renovación integral del sistema electrónico, con el objetivo de reforzar la fiabilidad del monoplaza y ampliar su capacidad para recopilar y gestionar datos.
Del aula al circuito
La presentación del monoplaza ha tenido lugar en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. Al acto han asistido el rector de la UCO, Manuel Torralbo; el vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar, Manuel Rich; el responsable del Córdoba Racing Team, Francisco Jesús Luna; el director de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, Manuel Cañas, y los integrantes del Aula del Motor Rafael Vallejo y Sergio Vélez.
Durante su intervención, Torralbo ha destacado que el nuevo monoplaza pone de manifiesto “el talento, la capacidad técnica y el compromiso del estudiantado” y consolida al equipo de competición de la Universidad de Córdoba “como una plataforma de formación práctica en ingeniería de alto nivel”.
El rector ha defendido además que iniciativas como esta permiten al alumnado enfrentarse a situaciones similares a las que encontrará en su futuro profesional. Según ha señalado, estos proyectos ayudan a desarrollar competencias para afrontar los retos de un sector altamente competitivo y representan “un modelo de formación universitaria en el que el conocimiento adquirido en las aulas se pone a prueba a través de desafíos reales”.
Un proyecto colectivo con ambición internacional
La puesta de largo del vehículo ha servido igualmente para hacer visible el esfuerzo colectivo del equipo y el respaldo de la Universidad de Córdoba a proyectos que fomentan la innovación, el aprendizaje aplicado y la excelencia académica. Con el CRV26 ya presentado, el Córdoba Racing Team afronta una nueva temporada con el objetivo de seguir creciendo y competir al máximo nivel internacional.
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