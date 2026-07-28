UGT Córdoba valora el avance del empleo en Córdoba, "aún lejos de la media nacional", y reclama más industria y puestos cualificados

UGT Córdoba ha realizado una valoración positiva de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de 2026, marcados por el aumento de la población ocupada y un descenso del desempleo de algo más de un punto en la provincia. No obstante, el sindicato advierte de que Córdoba continúa lejos de los niveles medios del conjunto de España.

La secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Empleo de UGT Córdoba, Paqui Haro, considera que la evolución conocida este martes mantiene la tendencia favorable del mercado laboral. "Lo primero que salta a la vista es un aumento de la población ocupada y un descenso del desempleo de algo más de un punto", señala la responsable sindical en un comunicado.

UGT relaciona esta mejoría con los efectos de la reforma laboral, que, según sostiene, continúa dejando resultados positivos tanto en el conjunto del país como en Córdoba. Pese a ello, Haro introduce un matiz relevante en su valoración: "Queda mucho por recorrer, ya que nuestros datos aún se encuentran muy alejados de la media nacional, a pesar de avanzar adecuadamente".

UGT alerta de la dependencia del sector servicios

El sindicato entiende que la evolución favorable de la EPA no debe ocultar las debilidades estructurales del mercado laboral cordobés. Entre ellas sitúa la falta de industrialización y el peso excesivo que mantienen el turismo y el sector servicios dentro de la economía provincial.

A juicio de UGT, mantener de forma indefinida este modelo productivo deja a Córdoba demasiado expuesta a la situación internacional y a la evolución de otros mercados. Además, sostiene que esta dependencia está vinculada con una mayor precariedad e inestabilidad laboral y contribuye a que trabajadores cualificados abandonen la provincia en busca de mejores oportunidades.

Por ello, la organización sindical reclama una transformación económica basada en la industria, las nuevas tecnologías y la sostenibilidad. Este cambio, defiende, permitiría generar puestos especializados y ofrecer alternativas laborales a los jóvenes, a los que define como la generación mejor preparada de la historia.

Más oportunidades para jóvenes y mujeres

UGT también centra su análisis de la EPA en la calidad y la distribución del empleo. El sindicato reclama más oportunidades para los jóvenes y advierte de que la incorporación laboral de las mujeres no puede concentrarse en actividades feminizadas, con salarios más bajos y menores posibilidades de asumir puestos de responsabilidad.

Haro defiende que las mujeres deben acceder al empleo «con las mismas reglas de mérito y capacidad» que los hombres, especialmente en los puestos con responsabilidad. Para la dirigente sindical, avanzar en igualdad no solo permitiría construir una sociedad más justa, sino también una economía más eficiente.

Reducción de jornada y teletrabajo

Junto al cambio del modelo productivo, UGT vuelve a defender la reducción de la jornada laboral como una medida destinada a incrementar la productividad, mejorar la conciliación y elevar la calidad de vida de las personas trabajadoras.

La organización también apuesta por extender el teletrabajo en aquellos puestos donde sea posible. Considera que ambas medidas pueden contribuir a modernizar las relaciones laborales, reducir el consumo energético y mejorar los resultados empresariales.

UGT Córdoba concluye que la mejora reflejada por la EPA debe servir como punto de partida para avanzar hacia un mercado laboral más estable, industrializado e igualitario. Su objetivo, resume el sindicato, es impulsar una organización del empleo que permita "trabajar para vivir y no vivir para trabajar".