La cúpula de calor se instala sobre Córdoba: aviso naranja y máximas extremas hasta el domingo

Córdoba encara la recta final de julio bajo una nueva escalada de las temperaturas y el anuncio de una nueva ola de calor, la cuarta de la temporada, que comienza este miércoles 29 de julio y que vendrá precedida por máximas de 40 grados este martes y con un nuevo concepto meteorológico: la cúpula de calor.

Este fenómeno contribuirá a que las máximas se disparen hasta los 44 grados, con noches tropicales y un ambiente sofocante, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Un termómetro de la ciudad marca 44 grados / A.J.González

Qué es una cúpula de calor

La expresión cúpula de calor describe una configuración atmosférica en la que una extensa zona de altas presiones permanece prácticamente estacionaria y actúa como una especie de tapa. El aire desciende, se comprime y se recalienta, mientras dificulta la formación de nubes y la renovación de las masas de aire próximas a la superficie.

La intensa radiación solar va calentando cada día el terreno y las capas bajas de la atmósfera. Si la situación anticiclónica persiste, el calor se acumula y las temperaturas aumentan tanto durante el día como por la noche.

No obstante, cúpula de calor y ola de calor no son exactamente lo mismo. La primera expresión se refiere al mecanismo atmosférico que favorece la acumulación de aire cálido. La ola de calor, en cambio, se determina a partir de la duración, la extensión territorial y el carácter anormalmente elevado de las temperaturas.

Así, la Aemet considera ola de calor un episodio de al menos tres días consecutivos en el que, como mínimo, el 10% de las estaciones analizadas registra máximas por encima del percentil 95 de sus temperaturas de julio y agosto.

La ola de calor comenzará oficialmente el miércoles

Aunque Córdoba ya soportará este martes temperaturas extremas, la Aemet sitúa el comienzo oficial de la nueva ola de calor el miércoles 29 de julio y el fenómeno se prolongará, al menos, hasta el domingo 2 de agosto.

La situación está provocada por una sucesión de dorsales y por el predominio de las altas presiones sobre el Mediterráneo occidental. Esta configuración favorecerá una atmósfera estable, cielos despejados, una intensa insolación y un progresivo recalentamiento del aire.

El tiempo en Córdoba este martes

La Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, con polvo en suspensión. Temperaturas en ascenso, localmente mínimas sin cambios. Vientos en general flojos variables, tendiendo a flojos a moderados de componente sur por la tarde.

La Aemet mantiene activo el aviso naranja en la Campiña cordobesa, y nivel de aviso amarillo en Sierra y Pedroches y Subbética. La alerta por altas temperaturas permanecerá activa desde las 13.00 hasta las 20.59 horas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 40º, en Lucena entre 21º y 37º, en Pozoblanco entre 19º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 38º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El tiempo en Córdoba este miércoles

Para mañana miércoles 29 de julio, día oficial del inicio de la ola de calor, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables. La Aemet mantiene los avisos naranja y amarillos en la provincia por altas temperaturas.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 40º, en Lucena entre 21º y 38º, en Pozoblanco entre 20º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 38º.

El calor empeorará desde el jueves

La previsión apunta a que el episodio entrará en su fase más cruda a partir del jueves, cuando la máxima en Córdoba capital podría llegar a los 42 grados, con mínima de 20 ºC; mientras que e el viernes 31 la máxima ascendería hasta los 43 y la noche no bajaría de los 23 grados.

La jornada más adversa de la semana podría ser el sábado 1 de agosto, en los que la predicción eleva los termómetros hasta los 44 grados, con mínima de 24 ºC –una de las más altas en lo que va de verano-- El domingo continuarían las temperaturas extremas, con 42 grados de máxima y 23 de mínima.