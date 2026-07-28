La Junta lanza en Córdoba más de 30 proyectos de formación con sueldo para desempleados

Cerca de 500 personas desempleadas de la provincia de Córdoba podrán combinar durante un año la formación con un trabajo remunerado a través de la nueva convocatoria del programa de Empleo y Formación, que contará con un presupuesto de 11,4 millones de euros, un 11% más que en la edición anterior.

La iniciativa, que sustituye a las antiguas Escuelas Taller y Talleres de Empleo, permitirá financiar más de una treintena de proyectos destinados a mejorar la cualificación profesional y facilitar la incorporación de los participantes al mercado laboral.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha presentado la sexta convocatoria de este programa, cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 11 de septiembre para entidades públicas y organizaciones privadas sin ánimo de lucro.

Formación y experiencia laboral remunerada

Las personas seleccionadas alternarán durante doce meses el aprendizaje teórico con el trabajo efectivo relacionado con la especialidad cursada. Durante este periodo percibirán el salario establecido en el convenio colectivo correspondiente. El programa también incluirá orientación profesional, asesoramiento para buscar empleo y contenidos relacionados con el emprendimiento.

Al completar el itinerario, el alumnado obtendrá, como mínimo, un certificado de profesionalidad y acreditará una experiencia laboral vinculada directamente con la formación recibida.

Del presupuesto total, 10,9 millones de euros se destinarán a proyectos promovidos por ayuntamientos y otras entidades públicas. Cerca de 500.000 euros financiarán iniciativas de entidades privadas sin ánimo de lucro.

Las organizaciones beneficiarias recibirán el 100% de la ayuda antes de que comiencen los proyectos, por lo que no tendrán que adelantar recursos propios para ponerlos en marcha.

Los sectores con más oportunidades

Desde su creación en 2021, el programa de Empleo y Formación ha movilizado más de 48 millones de euros en la provincia de Córdoba. En estos cinco años ha permitido formar a 1.860 personas desempleadas mediante 124 proyectos y 305 acciones formativas.

Las especialidades impartidas se han concentrado en sectores con demanda de trabajadores, como la construcción, la atención sociosanitaria, el turismo, el comercio, las energías renovables, la hostelería, los sistemas informáticos y la jardinería.

La Junta pretende adaptar los cursos a las necesidades de las empresas y aumentar las posibilidades de que los participantes encuentren un empleo una vez finalizada su formación.

Cursos vinculados a la Base Logística

Esta convocatoria se suma a otras tres líneas de Formación Profesional para el Empleo que permanecen abiertas en Córdoba y que, en conjunto, movilizan cerca de 26,5 millones de euros. Entre ellas se encuentra el programa de formación con compromiso de contratación, dotado con 2 millones de euros. Está previsto que beneficie a unas 200 personas desempleadas y obliga a las empresas o entidades participantes a contratar, como mínimo, al 40% del alumnado que termine el itinerario.

También está abierta una convocatoria específica vinculada a la futura Base Logística del Ejército de Tierra, con un presupuesto de 4,88 millones. La formación se centrará en ámbitos como la logística, la electrónica, las telecomunicaciones, la fabricación mecánica, la informática, la digitalización y la inteligencia artificial.

La tercera línea dispone de 8,2 millones de euros y está dirigida a entidades privadas que desarrollen cursos para personas desempleadas y ocupadas en las especialidades más demandadas por el tejido empresarial cordobés.

Con estas actuaciones, la Consejería de Empleo busca anticiparse a las necesidades laborales que generarán los nuevos proyectos económicos y empresariales previstos en la provincia.