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Así serán las nuevas marquesinas solares del Hospital Reina Sofía: más sombra y energía limpia

El centro hospitalario inicia unas obras que reducirán las plazas de aparcamiento durante seis meses

Parking de Consultas Externas del Hospital Reina Sofía de Córdoba

Parking de Consultas Externas del Hospital Reina Sofía de Córdoba / CÓRDOBA

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María Roso

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha iniciado la instalación de marquesinas fotovoltaicas en el aparcamiento de Consultas Externas, unas obras que se prolongarán durante aproximadamente seis meses y que obligarán a reducir temporalmente la capacidad del recinto.

La actuación afectará al 17% de las plazas del aparcamiento, aunque este permanecerá abierto durante todo el periodo de ejecución. El centro sanitario pondrá en marcha medidas provisionales de estacionamiento para facilitar el acceso de pacientes y familiares a consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos. La actividad asistencial continuará desarrollándose con normalidad.

Las nuevas estructuras estarán equipadas con placas solares destinadas a incrementar la producción de energía renovable del complejo hospitalario. El objetivo es reducir el consumo procedente de la red eléctrica y avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética.

Según ha informado el centro hospitalario en una nota de prensa, en determinados momentos la producción conjunta de las instalaciones renovables del hospital podría llegar a cubrir el 100% de su demanda eléctrica.

AJGonzalezCordobaAparcamiento del hospital Reina Sofia parking

Parking del Reina Sofía donde se colocarán las marquesinas con las placas solares. / A. J. GONZÁLEZ

Más sombra en el aparcamiento

Además de producir energía limpia, las marquesinas crearán zonas de sombra para los vehículos y mejorarán el confort de pacientes, acompañantes y profesionales, especialmente durante los meses de verano y los episodios de temperaturas extremas.

La intervención se integra en la estrategia de sostenibilidad del Reina Sofía, que incluye otras medidas como las instalaciones solares ya existentes, la sustitución de luminarias por tecnología LED, la optimización del consumo energético, la central térmica y la plantación progresiva de árboles dentro del complejo sanitario.

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Durante las obras, el hospital recomienda utilizar, siempre que sea posible, medios de transporte alternativos al vehículo privado, como el autobús o los desplazamientos a pie. Con ello se pretende reducir el tráfico y las emisiones, además de facilitar el acceso al recinto mientras permanezca limitada una parte del aparcamiento.

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