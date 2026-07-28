El Gobierno incluye la zona del incendio de Cerro Muriano (Córdoba) entre las afectadas por una emergencia y abre la puerta a las ayudas

El Gobierno ha incluido el incendio forestal de Cerro Muriano entre las zonas afectadas por una emergencia de protección civil en Andalucía. La declaración, aprobada este martes, 28 de julio, por el Consejo de Ministros, permitirá activar distintas líneas de ayudas para particulares, empresas y administraciones perjudicadas por el fuego.

El acuerdo, adoptado a propuesta del Ministerio del Interior, comprende un total de 13 zonas andaluzas afectadas por incendios registrados entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026. Además de Cerro Muriano, aparecen municipios y parajes de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Entre las zonas incluidas se encuentran Alosno, Villanueva de Castillejos, Almonaster la Real y Cerro del Andévalo, en Huelva; Guillena, en Sevilla; Santa Elena, en Jaén; Grazalema, en Cádiz; Estepona-Benahavís y Árchez, en Málaga; Los Gallardos, en Almería, y Pino del Valle, en Granada.

La declaración comprende también incendios registrados fuera de Andalucía, como los originados en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo, que motivaron la declaración de emergencia de interés nacional el pasado 23 de julio. El acuerdo incorpora igualmente el incendio de Vall d’Uixó, en Castellón.

Córdoba. Fuego, Incendio forestal camión subiendo para Cerro Muriano. / Manuel Murillo

Ayudas para viviendas, empresas y ayuntamientos

La consideración de Cerro Muriano como zona afectada por una emergencia de protección civil permite que las personas damnificadas soliciten las ayudas contempladas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Estas prestaciones, cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior, pueden destinarse a paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres, así como los perjuicios sufridos por establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

También se contemplan compensaciones para las corporaciones locales y para las personas físicas o jurídicas que hayan aportado medios personales o materiales durante la respuesta a la emergencia.

El acuerdo prevé asimismo la posibilidad de eximir del pago de determinadas tasas de la Dirección General de Tráfico, como las relacionadas con duplicados de permisos o la baja de vehículos siniestrados, además de las correspondientes a la expedición del DNI.

Así quedó la zona afectada por el incendio en Cerro Muriano / Víctor Castro

Posibles beneficios fiscales

La declaración abre la vía para que otros departamentos del Gobierno aprueben medidas adicionales dentro de sus competencias. El Ministerio de Hacienda deberá concretar la posible exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Las ayudas concedidas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según recoge la información difundida tras el Consejo de Ministros.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar igualmente medidas laborales y de Seguridad Social para las personas y empresas afectadas.

Reparación de infraestructuras

El Ministerio de Política Territorial podrá financiar hasta el 50% de los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales dañados por los incendios.

Además, los distintos ministerios podrán declarar zonas de actuación especial y tramitar como emergentes las obras necesarias para reparar infraestructuras públicas. Los contratos destinados a la reposición de bienes, la valoración de daños o el mantenimiento de servicios podrán recibir la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia.

El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros no detalla todavía la cuantía concreta que podrá corresponder a Cerro Muriano ni los daños que finalmente serán subvencionables. Estas cuestiones deberán determinarse mediante la evaluación de los perjuicios y el desarrollo de las diferentes líneas de ayuda.