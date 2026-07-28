CSIF alerta de que la mejora del empleo oculta la pérdida de 4.200 puestos en la industria

CSIF ha valorado positivamente el descenso del desempleo y el incremento del número de ocupados registrado en Córdoba durante el segundo trimestre de 2026, aunque ha advertido de los "puntos oscuros" que presentan los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), especialmente por la destrucción de 4.200 puestos de trabajo en la industria.

El presidente de CSIF Córdoba, Antonio Rafael López, ha afirmado que "siempre es motivo de alegría que haya más personas trabajando" en la provincia. Sin embargo, ha recordado que el periodo analizado coincide con la temporada alta turística, durante la que aumentan las contrataciones temporales destinadas a atender las necesidades puntuales de hoteles, bares y restaurantes.

La ocupación en el sector servicios creció en 10.000 personas durante el segundo trimestre del año. Según López, buena parte de este incremento está relacionada con la actividad turística de la primavera y no tendrá continuidad durante el verano, cuando desciende la llegada de visitantes a Córdoba.

Pérdida de 4.200 empleos industriales

Frente al crecimiento de los servicios, CSIF considera «muy preocupante» la evolución de la industria, que perdió 4.200 trabajadores durante el segundo trimestre. El sindicato sostiene que este retroceso agrava el déficit histórico de actividad fabril que arrastra la provincia.

López ha señalado que proyectos como la Base Logística del Ejército de Tierra o la futura fábrica de cobre verde de Cunext pueden contribuir a reducir esta carencia. No obstante, ha reclamado la implantación de nuevas iniciativas manufactureras, al considerar que este tipo de inversiones suele generar puestos de trabajo más estables y de mayor calidad.

Una tasa de paro superior a la nacional

CSIF también ha mostrado su preocupación por que la tasa de paro provincial continúe entre las más elevadas de España. El desempleo se situó en Córdoba en el 14,52% durante el segundo trimestre, por debajo del registrado en los tres primeros meses del año, pero todavía muy por encima de la media nacional, establecida en el 9,87%.

El sindicato ha puesto el foco especialmente en la situación laboral de las mujeres, que representan casi el 60% del total de personas desempleadas en la provincia. La tasa de paro femenina alcanza el 18,58%, más de ocho puntos por encima de la correspondiente a los hombres.

CSIF considera, por tanto, que la mejora general de los indicadores no debe ocultar la dependencia del empleo estacional ligado a los servicios, la debilidad de la industria y la persistencia de una importante brecha laboral entre hombres y mujeres.