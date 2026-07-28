Hacemos Córdoba exige municipalizar la ayuda a domicilio ante las denuncias en la gestión del personal

El grupo municipal de Hacemos Córdoba ha reclamado la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio de la capital como fórmula para mejorar la atención que reciben las personas dependientes y garantizar unas condiciones laborales dignas para las auxiliares. La coalición sostiene que el actual modelo de gestión privada no está ofreciendo una respuesta adecuada ni a las trabajadoras ni a los usuarios.

El grupo municipal dirige sus críticas a la gestión realizada desde que el servicio fue adjudicado a Atende en agosto de 2023. Según denuncia en una nota de prensa, las auxiliares llevan meses trasladando problemas relacionados con los cambios continuos en los cuadrantes, la desconexión digital, el cómputo de las jornadas y las bolsas de horas, así como con el cumplimiento de los descansos.

Desde Hacemos Córdoba consideran que estas incidencias no son casos aislados, sino que reflejan un problema estructural en la organización del servicio. La coalición recuerda, además, que algunas de las discrepancias laborales han llegado a los tribunales.

Personas dependientes sin atención

El grupo municipal advierte de que el conflicto laboral estaría afectando también a las personas usuarias. De acuerdo con su versión, durante los últimos meses y, especialmente, desde el comienzo del verano, algunas bajas, permisos o vacaciones de las auxiliares no están siendo cubiertos mediante sustituciones.

Esta situación, señala Hacemos Córdoba, puede provocar que personas mayores o dependientes se queden sin recibir prestaciones básicas, como ayuda para levantarse de la cama, asearse o alimentarse. La formación política alerta igualmente de la incertidumbre que generan estas ausencias entre las familias encargadas de complementar los cuidados.

Protesta de trabajadoras de ayuda domicilio en el pleno del Ayuntamiento / A. J. GONZÁLEZ

"No podemos normalizar que una familia reciba la llamada de que ese día no hay nadie para atender a una persona dependiente", sostiene la coalición, que insiste en que cada servicio que queda sin cubrir afecta directamente a personas en situación de vulnerabilidad.

Hacemos Córdoba también asegura que se están produciendo retrasos de varios meses en la asignación de auxiliares a personas que ya tienen reconocido el derecho a recibir el servicio. A ello añade dificultades para contactar con el teléfono de asistencia y posibles incumplimientos de las rotaciones previstas.

La coalición atribuye estos problemas a una plantilla que considera insuficiente y a un modelo de gestión que, en su opinión, prioriza la reducción de costes frente a la calidad de la atención.

Dudas sobre las horas facturadas

El grupo municipal ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba que aclare si las horas que no llegan a prestarse por falta de sustituciones son posteriormente certificadas y abonadas a la empresa adjudicataria con fondos públicos. En este sentido, Hacemos Córdoba defiende que el Consistorio debe garantizar que cada cantidad pagada corresponda a un servicio efectivamente realizado. Por ello, reclama un mayor control municipal sobre la ejecución del contrato y sobre las horas de atención que reciben los usuarios.

La coalición responsabiliza también al gobierno municipal de una supuesta falta de vigilancia. Recuerda que el Ayuntamiento es el titular del servicio y, por tanto, debe comprobar que la empresa cumple las condiciones establecidas en la adjudicación.

Entre las medidas solicitadas se encuentran la inspección del funcionamiento de la ayuda a domicilio, la aplicación de las penalizaciones contempladas en el contrato cuando se acrediten incumplimientos y la revisión de las incidencias denunciadas por trabajadoras y familias.

Hacemos Córdoba rechaza, asimismo, que pueda prorrogarse el actual contrato mientras continúen los conflictos laborales y las quejas sobre la atención. A su juicio, prolongar la adjudicación sin resolver previamente estas deficiencias sería una «absoluta irresponsabilidad».

Una gestión directa del servicio

Más allá de las críticas a la gestión de la actual empresa adjudicataria, la coalición considera que los problemas proceden del propio modelo de gestión indirecta y, por ello, propone que el Ayuntamiento recupere la prestación directa de la ayuda a domicilio.

Hacemos Córdoba sostiene que la municipalización permitiría ofrecer mayor estabilidad a las auxiliares, reforzar la calidad de la atención y aumentar la transparencia en el uso de los recursos públicos. "Los cuidados no son un negocio. Son un derecho", concluye el grupo municipal, que defiende que el interés de las personas dependientes y de las trabajadoras debe situarse por encima de la rentabilidad empresarial.