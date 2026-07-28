Más ciencia, deporte y astronomía: el Ayuntamiento de Córdoba ampliará los programas educativos en el curso 2026-2027

El Ayuntamiento de Córdoba prepara una ampliación de los programas educativos municipales de cara al curso 2026-2027 con nuevas actividades dirigidas a Educación Infantil, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. La oferta también se reforzará con propuestas relacionadas con la ciencia, la innovación, la astronomía, el deporte, los hábitos saludables, el patrimonio, las artes escénicas y el conocimiento de las instituciones públicas, atendiendo a las demandas planteadas por los propios centros educativos.

La delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, ha presentado este martes el balance del curso 2025-2026 y avanza las principales líneas de trabajo para el próximo año académico, elaboradas a partir de la evaluación realizada entre los colegios participantes en los programas municipales.

Más oferta de actividades para Educación Infantil

Entre las principales novedades previstas figura la ampliación de actividades para los alumnos de Educación Infantil, especialmente para los más pequeños y las escuelas infantiles, así como un refuerzo de la programación destinada a Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, etapas que, según los propios docentes, necesitan una mayor oferta de actividades complementarias.

Asimismo, los centros educativos solicitan incorporar nuevas propuestas vinculadas a la ciencia y la innovación, como laboratorios, experimentos, astronomía y talleres científicos, además de ampliar las actividades relacionadas con el deporte y los hábitos saludables. Otra de las demandas recogidas es acercar al alumnado a la Universidad de Córdoba para facilitar el conocimiento de la oferta académica antes de elegir estudios superiores, así como reforzar las visitas y actividades vinculadas a instituciones y servicios públicos, especialmente Bomberos y Policía Local.

Los centros también solicitan aumentar el número de plazas en algunas actividades con mayor demanda, elaborar más materiales didácticos de apoyo para el profesorado y agilizar el sistema de inscripción en los programas, mejoras que el Consistorio ya incorpora a la nueva guía educativa que prepara durante este verano.

Los alumnos del CEIP Torre Malmuerta inauguran las actividades educativas del Ayuntamiento en el Centro de Educación Vial. / CÓRDOBA

Una valoración de 4,4 sobre 5

La hoja de ruta para el próximo curso parte de la evaluación realizada entre 71 centros educativos, que otorgan a los programas municipales una valoración media de 4,4 sobre 5. De ellos, 33 colegios conceden la máxima puntuación, un resultado que la delegada califica como especialmente relevante al proceder de los propios docentes y equipos directivos.

Según explica Ruiz, los programas educativos municipales no buscan únicamente organizar actividades puntuales, sino complementar la formación reglada mediante iniciativas centradas en la educación en valores, el conocimiento del patrimonio histórico y cultural de Córdoba, la convivencia, el cuidado del medio ambiente, la promoción de hábitos saludables y el fomento de vocaciones científicas.

La encuesta refleja que los aspectos mejor valorados son la profesionalidad de los monitores, su cercanía con el alumnado, el interés pedagógico de las actividades y su utilidad como complemento al trabajo que desarrollan diariamente los centros educativos.

Teatro, zoológico y educación vial, entre las actividades favoritas

Dentro del programa Conoce tu ciudad, el profesorado sitúa el teatro como la actividad mejor valorada, con un 20,2% de las preferencias. Le siguen las propuestas desarrolladas en el Zoológico (17,4%), la educación vial y los conciertos didácticos (15,6%), mientras que las actividades relacionadas con el patrimonio y el flamenco obtienen un 11% cada una y los huertos escolares alcanzan un 9,2%.

Para la responsable municipal, estos datos ponen de manifiesto la diversidad de una programación que combina cultura, patrimonio, música, artes escénicas, educación ambiental y conocimiento del entorno, permitiendo que el alumnado aprenda fuera del aula a través de experiencias prácticas.

Narci Ruiz también destaca el carácter gratuito de estos programas, lo que facilita que todos los escolares, independientemente de la situación económica de sus familias, puedan acceder a actividades culturales y educativas.