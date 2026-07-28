CECO valora la bajada del paro en Córdoba, pero alerta de la falta de mano de obra cualificada

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, ha valorado de forma positiva los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de 2026, que sitúan la tasa de paro de la provincia en el 14,52%, aunque ha advertido de la dificultad creciente de las empresas para encontrar trabajadores cualificados.

Díaz ha señalado que Córdoba alcanza "el mejor dato desde hace 18 años" y ha considerado que la evolución responde al mantenimiento de la actividad económica y al impulso del tejido empresarial de la provincia. "Las empresas tienen actividad, la actividad económica en nuestra provincia no ha cesado", ha afirmado.

El presidente de CECO también ha destacado el buen comportamiento de las exportaciones cordobesas, que ya rozan los 3.000 millones de euros, y ha señalado que la economía provincial está avanzando hacia una mayor diversificación. En este sentido, ha mencionado el crecimiento de sectores como la logística y la industria, además del peso tradicional del sector agroalimentario.

Impulso de la base logística

Entre los factores que están favoreciendo esta evolución, Díaz ha citado la actividad vinculada a proyectos como la Base Logística del Ejército de Tierra, que está generando movimiento empresarial y llevando a las compañías a modernizarse, invertir y adaptarse a nuevas necesidades, según ha asegurado.

No obstante, el presidente de CECO ha situado como principal preocupación del mercado laboral cordobés la falta de profesionales preparados para cubrir determinados puestos. "Cada vez cuesta más trabajo encontrar mano de obra cualificada. En algunos casos no es que cueste trabajo, es que no la hay", ha señalado.

Díaz ha reclamado más esfuerzos para formar, incentivar y retener talento en la provincia, ya que, según ha explicado, Córdoba continúa perdiendo profesionales jóvenes que se marchan a otras provincias o al extranjero pese a contar con una formación elevada. "Seguimos mandando fuera magníficos profesionales de todos los sectores empresariales", ha advertido, apelando a la colaboración entre las administraciones y las empresas para generar oportunidades que permitan fijar población.