CCOO alerta de que la bajada del paro "no puede ocultar la debilidad estructural del mercado laboral" en Córdoba

La reducción del desempleo en Córdoba durante el segundo trimestre de 2026 "no puede interpretarse como un reflejo de la creación de empleo, sino que está condicionada por el descenso de la población activa". Así lo sostiene CCOO tras conocerse este martes los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que reflejan una caída del paro de 8.800 personas respecto al trimestre anterior.

Según la EPA, la tasa de paro de la provincia se sitúa en el 14,52%, frente al 16,69% registrado en el primer trimestre del año. Al mismo tiempo, la tasa de empleo aumenta del 47,32% al 47,88%, mientras que la tasa de actividad desciende del 56,80% al 56,01%. Con estas cifras, Córdoba continúa entre las provincias con mayor desempleo de España y ocupa el quinto puesto por la cola.

Para la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, estos datos evidencian las dificultades de la provincia para incorporar y retener población en edad de trabajar. "No podemos conformarnos con celebrar que baja el paro si, al mismo tiempo, perdemos población activa. Necesitamos preguntarnos por qué una parte de la población no participa del mercado laboral y, especialmente, por qué nuestra provincia no está siendo capaz de ofrecer oportunidades laborales suficientemente atractivas para que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí su proyecto de vida", afirma.

La responsable sindical sostiene que Córdoba necesita avanzar hacia un modelo productivo capaz de generar empleo durante todo el año y con mejores condiciones laborales. A su juicio, la elevada dependencia de actividades estacionales y el peso que todavía tienen la temporalidad y la parcialidad dificultan una transformación real del mercado laboral. "El mercado laboral cordobés se mueve, pero sigue sin avanzar al ritmo que necesita la provincia. La reducción del paro es una buena noticia, pero el objetivo debe ser crear empleo estable, de calidad y con capacidad para fijar población", añade.

Preocupación por la pérdida de población joven

CCOO considera especialmente preocupante la dificultad para retener a la población joven y advierte de que esta situación compromete el futuro económico, social y demográfico de la provincia. Por ello, reclama que las políticas de empleo se acompañen de una estrategia de desarrollo industrial, logístico y de infraestructuras que permita generar oportunidades profesionales cualificadas.

En este sentido, el sindicato señala que Córdoba atraviesa un momento de oportunidades gracias a proyectos estratégicos como la instalación en la ciudad de la sede principal de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, así como el desarrollo de la futura Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza y las inversiones previstas por Adif para modernizar la red ferroviaria provincial.

A juicio de Acaiña, estas actuaciones deben servir para transformar el modelo productivo de la provincia y atraer inversión y actividad industrial. "La conexión ferroviaria de mercancías, la Autopista Ferroviaria, la modernización de nuestras líneas y nuestra capacidad logística pueden convertirse en palancas para atraer inversión y actividad industrial. Pero necesitamos una estrategia coordinada y ambiciosa que permita que esas inversiones se traduzcan en empleo de calidad y en oportunidades reales para la ciudadanía", defiende.

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Por ello, CCOO reclama a las distintas administraciones una estrategia provincial de desarrollo económico que vincule las inversiones en infraestructuras con la creación de empleo estable y cualificado. "Córdoba no necesita únicamente que bajen sus cifras de paro; necesita un mercado laboral capaz de ofrecer un futuro", concluye la secretaria de Empleo del sindicato en la provincia.