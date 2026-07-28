El Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba llevarán a cinco institutos talleres para prevenir la violencia digital entre adolescentes

El Ayuntamiento de Córdoba y la Universidad de Córdoba (UCO) han firmado un convenio para impulsar acciones de prevención frente a los riesgos y las amenazas que afrontan los adolescentes en los entornos digitales. La iniciativa, desarrollada a través de la Delegación de Igualdad y la Cátedra Leonor de Guzmán de Estudios de las Mujeres, llevará talleres formativos a cinco institutos de la capital durante el curso 2026-2027.

La delegada de Igualdad, Marian Aguilar, ha explicado que el objetivo es dotar a los jóvenes de herramientas para hacer un uso más seguro de internet y prevenir situaciones de violencia digital. Según ha señalado, el 68,6% de las víctimas de delitos sexuales en redes y entornos digitales son chicas, un dato que, a su juicio, evidencia la necesidad de poner en marcha mecanismos de protección y formación.

El programa se centrará en cinco ámbitos de trabajo: la socialización digital, las buenas prácticas en internet, la prevención de amenazas on line como el grooming y los deepfakes, y la protección de adolescentes frente a la violencia sexual en la red.

La iniciativa contará con la participación de profesorado e investigadores de la Universidad de Córdoba especializados en distintas áreas. Los talleres abordarán cuestiones como la prevención del acoso y la violencia digital, el uso responsable de las redes sociales, los riesgos derivados de la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial o las estrategias de captación de menores por parte de adultos.

La vicerectora de Igualdad de la UCO, Sara Pinzi, ha destacado que la Cátedra Leonor de Guzmán trabaja precisamente en la transferencia social en materia de género y desigualdades y ha subrayado la importancia de acompañar a los adolescentes en un entorno en el que también existen brechas de género.

"El entorno digital es un entorno donde, a veces, dejamos a nuestros adolescentes un poquito en valía de sí mismos", ha señalado Pinzi, que ha defendido la necesidad de ofrecer formación y acompañamiento para que los jóvenes puedan desenvolverse con mayor seguridad.

Los talleres se desarrollarán durante el mes de octubre y posteriormente, en noviembre, se elaborará una publicación con las herramientas y materiales generados por el profesorado universitario. Esta documentación se difundirá coincidiendo con el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde el Ayuntamiento han insistido en que la respuesta ante los riesgos digitales debe pasar por la educación y la prevención. "Prohibir o limitar una herramienta como son los entornos digitales, que están en el día a día de nuestros jóvenes, se hace más difícil", ha apuntado Aguilar, que ha defendido la formación como vía para que los adolescentes aprendan a identificar y combatir estas situaciones.

Pinzi ha añadido que el trabajo no debe dirigirse únicamente al alumnado, sino también al profesorado y a quienes acompañan a los jóvenes en los centros educativos, con el objetivo de generar una red de prevención frente a la violencia digital.