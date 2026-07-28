Así afecta el nuevo reglamento de cementerios a los ciudadanos de Córdoba

El 8 de julio marcó un antes y un después en la normativa municipal de cementerios. La entrada en vigor del nuevo reglamento introduce actualizaciones importantes en el contenido de la normativa local, que se ajusta a las leyes estatales y autonómicas y ofrece soluciones jurídicas a situaciones que ya se venían planteando y que carecían de apoyo legal.

Se amplía el plazo en las titularidades de unidades funerarias

Se ha concedido una nueva prórroga de seis meses para que los ciudadanos regularicen la titularidad de sus unidades funerarias. El reglamento de 2019 fijó un plazo de cinco años para realizar este trámite. Expirado el periodo en 2024 y dos años después, aún existen concesiones sin actualizar.

El nuevo reglamento de cementerios entró en vigor el pasado 8 de julio. / Lola Ruiz

«Nos dimos cuenta de que muchos ciudadanos no habían puesto al día las titularidades de sus unidades funerarias. Por tanto, volvemos a dar un plazo de seis meses. Esta vez, si no se hace, se procederá al expediente de reversión de unidades de enterramiento a la empresa y, por ende, al Ayuntamiento», explica Antonio Álvarez, gerente de Cecosam.

Reconocimiento provisional de la transmisión de titularidad

La segunda novedad importante está relacionada con la transmisión de la titularidad de las unidades funerarias y responde a las peticiones que ha recibido Cecosam en los últimos años. En caso de no existir beneficiarios por título sucesorio ni familiares con mejor derecho, cualquier persona que tenga familiares inhumados en una unidad de enterramiento que no esté puesta al día podrá solicitar el reconocimiento provisional de la transmisión de titularidad. Si en el plazo de diez años no se recibe ninguna reclamación, el solicitante pasará a ser el titular definitivo.

El nuevo reglamento de cementerios entró en vigor el pasado 8 de julio. / Lola Ruiz

«Así evitamos realizar extinciones de derechos funerarios cuando hay personas que tienen familiares en esos nichos y, aunque no tengan el derecho como tal, si están interesadas en mantenerlo», añade Álvarez.

Principales cambios en el funcionamiento de los cementerios

El nuevo reglamento introduce otras actualizaciones que repercuten en el funcionamiento de los camposantos de Córdoba. Ya se permite la entrada y permanencia de animales de compañía en los recintos y se prohíbe circular con monopatines, patines eléctricos y bicicletas en el interior de los cementerios de La Salud, San Rafael y Santa Cruz. Sí se permite en el camposanto de La Fuensanta.

Ya se permite la entrada de mascotas en los camposantos de Córdoba. / Lola Ruiz

Por otro lado, se permite obtener fotografías, películas e imágenes de las unidades de enterramiento y se reitera la prohibición de colocar toldos, viseras, columnas, objetos sobresalientes y piezas a modo de escalón en lápidas, bovedillas y nichos. Además, la realización de cualquier tipo de obra en una unidad funeraria tiene que ser tramitada mediante expediente y contar con aprobación expresa.

Personajes ilustres de la ciudad de Córdoba, nuevo reconocimiento

Como última novedad, se crea el reconocimiento oficial de personajes ilustres de la ciudad de Córdoba. La asignación de esta distinción se realizará por acuerdo del Ayuntamiento, a propuesta de Cecosam. También tendrán esta consideración quienes hayan ostentado la alcaldía y todas aquellas personas que hayan recibido la medalla de oro de la ciudad.

De esta forma, se pondrá a disposición del personaje ilustre una unidad individual de enterramiento de cenizas de su titularidad, que serán trasladadas a un monumento conmemorativo general o depositadas de cualquier otra forma. Sí, incluirán la identificación y el reconocimiento de la cualidad de la persona.

Paseo de los Ilustres en el cementerio de San Rafael. / Lola Ruiz

El lugar preparado para tal fin es el cementerio de San Rafael, junto al punto de encuentro ‘Paseo de los ilustres’.

Cecosam consolida la modernización y la sostenibilidad de sus servicios

En los últimos años ha aumentado el porcentaje de personas y familias que optan por la cremación e inhumación de cenizas de sus familiares, que ya supone más del 68 %. Por ello, Cecosam ha ampliado el bosque de las cenizas de Nuestra Señora de la Fuensanta, con 101 árboles de diferentes especies para inhumar cenizas en urnas biodegradables. Este proyecto recibió el primer premio del Concurso Nacional de Cementerios de 2025.

El porcentaje de personas y familias que optan por la cremación e inhumación de cenizas de sus familiares ha aumentado. / Lola Ruiz

Esta acción animó a la empresa municipal a ampliar esta modalidad de inhumación en el cementerio de San Rafael con la creación de un pequeño bosque de limoneros. Se han plantado 100 unidades de diversas variedades en una zona ajardinada que se dedicará a la inhumación de cenizas en urnas biodegradables. Este camposanto también dispone del bosque de olivos, recientemente creado, con la plantación de 15 olivos destinados a tal finalidad.

Difusión del patrimonio artístico funerario

Cecosam contribuye a la difusión del patrimonio artístico funerario con un programa cultural que incluye visitas guiadas, representaciones teatrales, conciertos, funciones musicales y poéticas y visitas nocturnas.

También se está ejecutando el diseño de una nueva ruta de la ‘Ciudad de los Recuerdos’, en el cementerio de San Rafael. Se pondrá en marcha a partir de octubre e incorporará un recorrido por 24 hitos interpretables. Esta ruta, denominada ‘La Ciudad de los Recuerdos II’, se divide en tres zonas y contará con unos postes que incluyen un código QR, lectura y locución en tres idiomas.

Cecosam contribuye a la difusión del patrimonio artístico funerario. / Lola Ruiz

El Patio de la fe

Con 16 paradas o hitos interpretativos sobre personajes destacados de la vida social cordobesa y unidades funerarias que recuerdan hechos históricos como, por ejemplo, la Batalla del Puente de Alcolea.

Punto de encuentro

Dispone de siete paradas o hitos, cuyas unidades funerarias recuerdan la memoria colectiva de sucesos, como el accidente ferroviario del Vacar en 1932; de personajes del mundo de la cultura y de la vida social cordobesa, y el muro de la memoria, en recuerdo de aquellos que fueron fusilados y represaliados durante la Guerra Civil.

Zona este

Integra el cuadro evangélico procedente de un antiguo cementerio evangélico original, existente en los alrededores de la ciudad desde el siglo XIX y cuyas sepulturas fueron trasladadas al cementerio de San Rafael. Constituye una zona en la que se encuentran identificados el creador del cementerio evangélico, Duncan Shaw, y el pintor inglés Francis William.

Cecosam (4) / Lola Ruiz

Cecosam ya se prepara para solicitar el reconocimiento de esta ruta en el Itinerario Cultural del Consejo de Europa, dentro de la Ruta Europea de los Cementerios. Además, a partir de octubre, ofrecerá a colegios, institutos y asociaciones la posibilidad de realizar visitas a estas rutas culturales.

Por otro lado, Cecosam ha recuperado las visitas de la zona evangélica o protestante del cementerio de La Fuensanta, donde se encuentran todas las unidades funerarias que estaban en el cementerio inglés. «Hemos colocado unos carteles informativos y estamos potenciando el interés cultural de la zona y de las unidades», destaca el gerente de Cecosam.