Urbanismo
Urbanismo da luz verde de forma definitiva a la innovación urbanística para posibilitar la ampliación de Cunext en Córdoba
La modificación urbanística permitirá la ampliación y modernización de las instalaciones de Cunext, reduciendo edificabilidad y zonas verdes
El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará este miércoles, de forma definitiva, la innovación del plan de reforma interior (PERI) del Parque Joyero, lo que permitirá la ampliación de las instalaciones de la fábrica de Cunext. La empresa, eso sí, no tendrá luz verde para ejecutar las actuaciones previstas hasta que dicha modificación urbanística no reciba el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía.
El cambio urbanístico solicitado por la empresa de transformación de cobre lleva ya más de tres años de recorrido, a pesar de que se aprobó su tramitación por urgencia. El objetivo de la modificación es permitir la ampliación y modernización de las instalaciones de Cunext dentro de la Unidad de Ejecución 2 del Parque Joyero.
Menos edificabilidad y menos zonas verdes
La nueva ordenación reduce de forma muy importante la edificabilidad prevista para la UE-2: pasa de 135.991,42 metros cuadrados de techo a 30.000 metros cuadrados, que es la superficie considerada necesaria para ampliar la factoría. También disminuyen las zonas verdes, los espacios libres y el viario público.
Además, se elimina el equipamiento comunitario público previsto inicialmente en la UE-2, al considerar Urbanismo que parte de esa dotación ya queda cubierta con la Escuela de Joyería y el Centro de Exposiciones y Congresos del Parque Joyero. Pese a reducirse las superficies, el informe sostiene que el índice proporcional de zonas verdes y equipamientos públicos aumenta debido a la fuerte reducción de la edificabilidad.
La actuación también incorpora una nueva ordenanza industrial específica para Cunext, servidumbres de paso y mantenimiento para las redes eléctricas, de agua y saneamiento y las condiciones derivadas de las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto.
Quejas del Movimiento Ciudadano y de empresas del entorno
El expediente fue aprobado inicialmente en julio de 2023 y sometido a información pública. Se presentaron 14 alegaciones, principalmente de empresas del entorno y del Consejo del Movimiento Ciudadano, que criticaban la pérdida de zonas verdes y equipamientos y consideraban que la modificación beneficiaba a un interés privado. Urbanismo propone desestimarlas todas al entender que la actuación mantiene los estándares dotacionales, cuenta con evaluación ambiental favorable y responde a un proyecto industrial considerado de interés estratégico.
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