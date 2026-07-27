Urbanismo
Urbanismo aprueba el enlace de la Base Logística del Ejército y de La Rinconada con la A-4
La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba dará luz verde definitiva al proyecto de conexión de la A-4 con La Rinconada, donde se situará la Base Logística del Ejército
El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará el próximo miércoles, de forma definitiva, el enlace de la autovía A-4 con los terrenos de La Rinconada, donde se ubicará la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y el parque empresarial y logístico Gran Capitán.
La intervención principal consiste en duplicar la capacidad del paso sobre la autovía. Se conservará el puente actual y se construirá otro paralelo y de características similares, de modo que cada estructura canalice un sentido de circulación con dos carriles. El nuevo tablero será prefabricado para reducir los riesgos y las afecciones al tráfico durante las obras.
Así será el enlace entre la A-4 y La Rinconada
También se ampliarán y reorganizarán las dos glorietas del enlace, se adaptarán los carriles de aceleración y deceleración y se crearán dos carriles segregados directos: uno para acceder desde Madrid al parque industrial sin pasar por la glorieta norte y otro para salir del polígono hacia Alcolea y la antigua N-IV. El vial de entrada y salida del parque tendrá dos calzadas, con tres carriles por sentido y una mediana central.
El proyecto incluye además nuevas vías colectoras y caminos de servicio, la remodelación de la conexión con la carretera de Bujalance y la antigua N-IV, el alumbrado de los accesos, viales y glorieta norte y una nueva señalización, balizamiento, defensas y barreras de seguridad. También conlleva el ajardinamiento de glorietas y taludes con especies de bajo mantenimiento y riego por goteo, la reposición o protección de fibra óptica, postes SOS, líneas eléctricas y un gasoducto y la expropiación de unos 18.815 metros cuadrados de suelo rústico en la zona sur.
Presupuesto de la obra
El presupuesto de ejecución asciende a 9.270.556,24 euros y sumando expropiaciones y otras afecciones, el presupuesto para conocimiento de la administración se eleva a 9.320.135,68 euros. El plazo previsto de ejecución es de 12 meses. Según ya adelantó este periódico, el objetivo de la junta de compensación -propietarios de los terrenos que impulsan esta actuación y la del propio polígono empresarial- es que la obra del enlace comience para septiembre u octubre de este mismo año.
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