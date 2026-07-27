Urbanismo aprueba el enlace de la Base Logística del Ejército y de La Rinconada con la A-4

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará el próximo miércoles, de forma definitiva, el enlace de la autovía A-4 con los terrenos de La Rinconada, donde se ubicará la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y el parque empresarial y logístico Gran Capitán.

La intervención principal consiste en duplicar la capacidad del paso sobre la autovía. Se conservará el puente actual y se construirá otro paralelo y de características similares, de modo que cada estructura canalice un sentido de circulación con dos carriles. El nuevo tablero será prefabricado para reducir los riesgos y las afecciones al tráfico durante las obras.

Urbanización de los terrenos de La Rinconada donde irá el parque empresarial Gran Capitán. / MANUEL MURILLO

Así será el enlace entre la A-4 y La Rinconada

También se ampliarán y reorganizarán las dos glorietas del enlace, se adaptarán los carriles de aceleración y deceleración y se crearán dos carriles segregados directos: uno para acceder desde Madrid al parque industrial sin pasar por la glorieta norte y otro para salir del polígono hacia Alcolea y la antigua N-IV. El vial de entrada y salida del parque tendrá dos calzadas, con tres carriles por sentido y una mediana central.

El proyecto incluye además nuevas vías colectoras y caminos de servicio, la remodelación de la conexión con la carretera de Bujalance y la antigua N-IV, el alumbrado de los accesos, viales y glorieta norte y una nueva señalización, balizamiento, defensas y barreras de seguridad. También conlleva el ajardinamiento de glorietas y taludes con especies de bajo mantenimiento y riego por goteo, la reposición o protección de fibra óptica, postes SOS, líneas eléctricas y un gasoducto y la expropiación de unos 18.815 metros cuadrados de suelo rústico en la zona sur.

Terrenos de La Rinconada. / MANUEL MURILLO

Presupuesto de la obra

El presupuesto de ejecución asciende a 9.270.556,24 euros y sumando expropiaciones y otras afecciones, el presupuesto para conocimiento de la administración se eleva a 9.320.135,68 euros. El plazo previsto de ejecución es de 12 meses. Según ya adelantó este periódico, el objetivo de la junta de compensación -propietarios de los terrenos que impulsan esta actuación y la del propio polígono empresarial- es que la obra del enlace comience para septiembre u octubre de este mismo año.