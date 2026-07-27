La Universidad de Córdoba recupera el archivo del Aula Flamenca que dio origen a su Cátedra de Flamencología

La Universidad de Córdoba ha incorporado a su patrimonio documental el archivo de la antigua Aula Flamenca de la Facultad de Veterinaria, una iniciativa promovida por estudiantes entre finales de los años 70 y comienzos de los 80 que constituyó una de las primeras experiencias organizadas en torno al flamenco dentro de la institución académica.

El fondo ha sido donado a la actual Cátedra de Flamencología por el profesor de la UCO Antonio J. Arenas, antiguo alumno de Veterinaria e integrante del Aula de Cultura, quien ha conservado el material durante varias décadas. La cesión permitirá catalogar, archivar, estudiar y difundir fotografías, carteles y otros testimonios de aquella etapa en formato digital y un futuro libro.

El Aula dependía entonces de la Facultad de Veterinaria y no de la estructura cultural general de la Universidad. Desde allí, un grupo de estudiantes aficionados al flamenco organizó recitales, concursos y encuentros con artistas pese a disponer de un presupuesto muy limitado. "Fue la primera actividad más o menos reglada del flamenco dentro de la Universidad", ha señalado Arenas, quien considera que aquella experiencia fue "el embrión de la actual Cátedra de Flamencología".

Figuras destacadas del cante

Por el Aula pasaron artistas como Antonio Mairena, Curro de Utrera, Chano Lobato, Calixto Sánchez, Diego Serrano, Merengue, El Pele o El Tomate. Algunos de los carteles conservados están firmados por los propios intérpretes invitados.

Arenas ha destacado también la estrecha relación que mantuvieron con Agustín Gómez, quien presentaba las actividades y aportaba el contexto cultural necesario para acercar el flamenco a la comunidad universitaria. Años después, Gómez desempeñaría un papel fundamental en la creación de la Cátedra de Flamencología.

El material reúne carteles de los actos celebrados entre 1977 y 1983 y un fondo fotográfico procedente principalmente de los concursos convocados entre 1979 y 1981. Entre las piezas conservadas también aparecen tres propuestas presentadas a un concurso para diseñar el logotipo del Aula de Cultura. No han llegado hasta la actualidad todos los originales, ya que numerosas obras fueron devueltas a sus autores una vez resueltos los concursos. El archivo conserva principalmente las fotografías premiadas y la cartelería de las actividades. Se conservan 32 fotografías, 31 carteles de actividades del Aula Flamenca y tres logos.

Durante el acto de entrega, Arenas ha explicado que el fondo había permanecido bajo su custodia desde la desaparición del Aula y que ahora vuelve "a donde pertenece". La cartelería era impresa por Gráfica Minerva gracias al patrocinio de Bodegas El Tejarejo, que financiaba estos materiales.

El director de la Cátedra de Flamencología, David Pino, ha definido el archivo como "todo un testimonio del germen de la Cátedra" y ha agradecido a Arenas tanto su labor de conservación como la decisión de depositarlo en la Universidad. Pino ha resaltado el valor de una cartelería en la que aparecen artistas que entonces comenzaban su trayectoria y que posteriormente se convirtieron en referentes. Entre los nombres recogidos figura también el de Vicente Amigo, escrito en uno de los carteles como Vicente Mijo.

La UCO estudia publicar un libro

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha subrayado que el conjunto documental demuestra que el flamenco fue entendido como patrimonio cultural desde los primeros años de vida de la institución. "El flamenco caló muy rápidamente en la Universidad", ha afirmado Torralbo, quien considera que el archivo ayudará a comprender mejor la historia de este arte en la UCO, sus estilos y las diferentes formas de interpretarlo.

La Universidad se ha comprometido a catalogar y conservar el fondo y estudiará además la publicación de un libro que reconstruya la historia del Aula Flamenca y reconozca el trabajo de los estudiantes que impulsaron aquella iniciativa.