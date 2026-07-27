La Universidad de Córdoba presenta un sello de Averroes para reivindicar el conocimiento y el pensamiento crítico

La imagen de Averroes ya luce en un sello de Correos. El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este lunes la presentación del sello conmemorativo dedicado al 900 aniversario del nacimiento del filósofo cordobés, una iniciativa que reconoce su legado y que toma como imagen el mural realizado por la artista cordobesa Eva Vega en el Aulario Averroes del Campus de Rabanales.

El acto ha contado con la participación del rector de la UCO, Manuel Torralbo; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina y el coordinador de Casa Árabe en Córdoba, Javier Rosón.

La autora del sello, Eva Vega, ha explicado el proceso creativo de una obra concebida para "poner en valor el pensamiento crítico, rescatar la filosofía y actualizar el legado de Averroes". La artista ha señalado que su propuesta parte de la figura del filósofo como eje central de una composición que simboliza el despertar de la cultura y el conocimiento. "Quise representar algo que estaba dormido y que vuelve a despertar, porque la cultura siempre ha estado ahí, pero hay que rescatar su mensaje", ha afirmado. Vega ha destacado además que el mural, de casi 15 metros de altura, permanecerá como un legado permanente en la universidad gracias a la calidad de los materiales empleados.

El rector de la Universidad de Córdoba muestra el sello conmemorativo del 900 aniversario del nacimiento de Averroes / Manuel Murillo

La pintora muralista ha explicado que optó por un lenguaje plástico que dialoga con la estética urbana sin recurrir al grafiti, incorporando palabras y elementos visuales que conectan con la comunidad universitaria. Para la artista, que la obra haya sido elegida para ilustrar un sello de Correos supone "un honor" y una oportunidad para que el legado de Averroes siga viajando y despertando la curiosidad de nuevas generaciones.

Actualizar el legado de Averroes

En este sentido, ha expresado su deseo de que el sello sirva como excusa para recuperar el hábito de escribir cartas y, sobre todo, para abrir espacios de reflexión sobre el pensamiento del filósofo cordobés en una época marcada por la inteligencia artificial y los rápidos cambios tecnológicos.

El coordinador de Casa Árabe en Córdoba, Javier Rosón, ha destacado que el sello representa "el esfuerzo compartido de numerosas instituciones" durante el año de conmemoración del noveno centenario del nacimiento de Averroes. Ha recordado que la programación desarrollada ha incluido reuniones científicas, visitas guiadas y una exposición que ha superado las 15.000 visitas, además del trabajo de investigadores que han contribuido a difundir la vigencia de su pensamiento.

Por su parte, Adolfo Molina ha rubrayado la responsabilidad de "cuidar la memoria de quienes nos han traído hasta aquí" y ha asegurado que la elección de la imagen del mural constituye "el mejor homenaje" para reivindicar a una figura que sigue inspirando a los creadores contemporáneos y reafirma el papel de Córdoba como referente cultural.

Sello conmemorativo con motivo del 900 aniversario del nacimiento de Averroes / Manuel Murillo

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha puesto en valor el simbolismo del sello, al considerar que "conserva un pequeño fragmento de nuestra vida" y permitirá que el nombre de Averroes vuelva a viajar por todo el mundo. En un contexto de incertidumbre, ha defendido "el conocimiento y el pensamiento crítico como herramientas para combatir el fanatismo".

En la misma línea, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha enmarcado la iniciativa dentro del camino hacia la Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo, destacando que Averroes continúa siendo un nexo entre culturas y un referente para proyectar una ciudad creadora de conocimiento más allá de su patrimonio histórico.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha mostrado u satisfacción porque la figura del filósofo haya logrado unir a las distintas administraciones en un proyecto común. Asimismo, ha puesto el acento en la importancia de acercar el pensamiento de Averroes a los jóvenes y anunció que, tras el paréntesis estival, la programación continuará durante los próximos meses con nuevas actividades dedicadas al filósofo cordobés, antes de dar paso a la conmemoración del legado de Luis de Góngora.