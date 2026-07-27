El PSOE pide una oficina como “puerta única” para ayudas, alquileres y problemas de vivienda en Córdoba

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha reclamado al gobierno municipal de José María Bellido la creación de una Oficina Municipal de la Vivienda que funcione como “puerta única” para informar, asesorar y acompañar a los cordobeses ante problemas relacionados con el acceso a una casa, el alquiler, las ayudas públicas o los desahucios.

La concejala socialista Alicia Moya ha lamentado que el Ayuntamiento de Córdoba siga sin disponer de un servicio especializado en esta materia, pese a que, según ha defendido, la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas.

“La dificultad para acceder a una vivienda ya no afecta únicamente a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”, ha señalado Moya, que ha mencionado a jóvenes que no encuentran alquileres asumibles, familias que buscan una casa, propietarios que necesitan información sobre ayudas y comunidades de vecinos interesadas en rehabilitar sus edificios.

La edil también ha incluido entre los potenciales usuarios de esta oficina a quienes atraviesan conflictos relacionados con su vivienda o afrontan un procedimiento de desahucio sin saber a qué administración o servicio deben acudir.

Según los datos expuestos por Moya, la provincia de Córdoba registró durante el primer trimestre de 2026 el mayor incremento de desahucios de Andalucía, con una subida del 34,6 %. Para el PSOE, esta evolución evidencia la necesidad de reforzar las herramientas públicas de información, asesoramiento y prevención.

Información y asesoramiento en un mismo servicio

La propuesta socialista plantea concentrar en un único punto municipal la información sobre vivienda protegida, alquiler asequible, subvenciones, rehabilitación y eficiencia energética. La oficina también ofrecería asesoramiento jurídico y labores de mediación entre propietarios e inquilinos, además de coordinar los recursos del Ayuntamiento con los de otras administraciones.

Moya ha asegurado que actualmente los ciudadanos deben acudir a distintos servicios según quieran solicitar una ayuda al alquiler, informarse sobre vivienda protegida, rehabilitar un inmueble o resolver un conflicto contractual. “Córdoba necesita una puerta única donde cualquier ciudadano encuentre información, orientación y acompañamiento desde el primer momento”, ha defendido.

La concejala considera difícil de justificar que el Ayuntamiento cuente con oficinas especializadas en consumo, turismo, comercio o atención ciudadana, pero no disponga de un servicio específico para vivienda. “No hablamos de crear más burocracia, sino de acercar la Administración a la ciudadanía y hacerla más útil”, ha afirmado Moya.

Una propuesta planteada anteriormente

El PSOE sostiene que esta clase de servicio funciona desde hace años en numerosos ayuntamientos españoles y reclama que Córdoba deje de ser una excepción. El grupo municipal ya ha presentado distintas iniciativas durante el actual mandato para impulsar su creación, aunque, según critica, el gobierno local no las ha atendido.

Además de prestar asistencia directa, la oficina permitiría al Ayuntamiento recopilar información sobre la situación residencial de la ciudad y emplearla en el diseño de políticas públicas.

Moya ha reconocido que el Consistorio no puede resolver por sí solo el problema de la vivienda, pero ha defendido que sí puede asumir un papel activo mediante una administración “cercana y útil”. “Una Oficina Municipal de la Vivienda no solucionará por sí sola todas las dificultades, pero sí ofrecerá algo que hoy no existe: una puerta única a la que cualquier cordobés pueda llamar cuando tenga un problema relacionado con su vivienda”, ha concluido.