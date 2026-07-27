Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Humo en CórdobaObras y tráficoMovilidad en veranoMurales SubbéticaCaballerizasVuelta a España CórdobaStage Córdoba CFFiestas agostoCuponazo PozoblancoErmita Cerro MurianoGuardia Civil CórdobaAlfonso CabelloEl tiempoMilitar CabraIncendios MadridCarlos Marín
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La construcción de 140 nuevas viviendas en Ollerías, la elevada contaminación a causa de los incendios que afecta a Córdoba y los trabajos del Infoca en el fuego de Cerro Muriano abren la crónica de la tarde

Medidor de la calidad del aire en Córdoba.

Medidor de la calidad del aire en Córdoba. / Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo impulsará la construcción de 140 nuevas viviendas en la avenida de Ollerías, junto con zonas verdes y la apertura de nuevas calles. El proyecto permitirá recuperar e integrar en la trama residencial un suelo urbano actualmente degradado. Por otra parte, la llegada de humo de los incendios de Madrid, Ávila y Cerro Muriano, junto con el calor, el polvo en suspensión y la falta de lluvias, ha provocado un episodio de elevada contaminación en Córdoba. La científica cordobesa Carmen Galán advierte de que las partículas han alcanzado niveles hasta doce veces superiores a los recomendados en la calidad del aire, en lo que define como una «tormenta perfecta». Y en este panorama, el Infoca sigue luchando contra las llamas en el incendio de Cerro Muriano, que ya está controlado aunque no extinguido. Tras más de 48 horas de trabajo, permanecen en la zona un grupo de especialistas, uno de apoyo y un camión autobomba realizando labores de vigilancia, control y remate

Además, te traemos estas noticias:

Córdoba Ciudad

Provincia

Incendios en España

Campo

Noticias relacionadas

Deportes

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents