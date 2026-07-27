La Gerencia Municipal de Urbanismo impulsará la construcción de 140 nuevas viviendas en la avenida de Ollerías, junto con zonas verdes y la apertura de nuevas calles. El proyecto permitirá recuperar e integrar en la trama residencial un suelo urbano actualmente degradado. Por otra parte, la llegada de humo de los incendios de Madrid, Ávila y Cerro Muriano, junto con el calor, el polvo en suspensión y la falta de lluvias, ha provocado un episodio de elevada contaminación en Córdoba. La científica cordobesa Carmen Galán advierte de que las partículas han alcanzado niveles hasta doce veces superiores a los recomendados en la calidad del aire, en lo que define como una «tormenta perfecta». Y en este panorama, el Infoca sigue luchando contra las llamas en el incendio de Cerro Muriano, que ya está controlado aunque no extinguido. Tras más de 48 horas de trabajo, permanecen en la zona un grupo de especialistas, uno de apoyo y un camión autobomba realizando labores de vigilancia, control y remate

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