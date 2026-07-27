La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La construcción de 140 nuevas viviendas en Ollerías, la elevada contaminación a causa de los incendios que afecta a Córdoba y los trabajos del Infoca en el fuego de Cerro Muriano abren la crónica de la tarde
La Gerencia Municipal de Urbanismo impulsará la construcción de 140 nuevas viviendas en la avenida de Ollerías, junto con zonas verdes y la apertura de nuevas calles. El proyecto permitirá recuperar e integrar en la trama residencial un suelo urbano actualmente degradado. Por otra parte, la llegada de humo de los incendios de Madrid, Ávila y Cerro Muriano, junto con el calor, el polvo en suspensión y la falta de lluvias, ha provocado un episodio de elevada contaminación en Córdoba. La científica cordobesa Carmen Galán advierte de que las partículas han alcanzado niveles hasta doce veces superiores a los recomendados en la calidad del aire, en lo que define como una «tormenta perfecta». Y en este panorama, el Infoca sigue luchando contra las llamas en el incendio de Cerro Muriano, que ya está controlado aunque no extinguido. Tras más de 48 horas de trabajo, permanecen en la zona un grupo de especialistas, uno de apoyo y un camión autobomba realizando labores de vigilancia, control y remate
- Impulsan la construcción de 140 nuevas viviendas y zonas verdes en la avenida de Ollerías
- El humo de los incendios, calor, polvo y partículas doce veces por encima de lo recomendado: “En Córdoba se ha juntado la tormenta perfecta”
- El Infoca sigue pendiente del incendio de Cerro Muriano, el fuego está controlado, pero no extinguido
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