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La actualidad del lunes 27 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La movilidad urbana durante las obras del verano, el regreso del calor extremo y la nueva Ruta de los Murales de la Subbética protagonizan la actualidad de este lunes

Obras en marcha en la avenida del Aeropuerto

Obras en marcha en la avenida del Aeropuerto / Manuel Murillo / COR

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Las obras que afectan a una veintena de calles condicionan la movilidad en Córdoba durante el verano, una situación que obliga a los conductores a buscar alternativas y planificar sus desplazamientos. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 27 de julio, en el que también destacamos el regreso del calor extremo a la provincia tras una breve tregua, con el riesgo de incendios al alza, y un reportaje sobre la nueva Ruta de los Murales de la Subbética, una propuesta que une historia, tradiciones y arte urbano.

Además, te traemos estas noticias:

Incendios en Córdoba y España

Córdoba Ciudad

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