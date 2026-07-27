La actualidad del lunes 27 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La movilidad urbana durante las obras del verano, el regreso del calor extremo y la nueva Ruta de los Murales de la Subbética protagonizan la actualidad de este lunes
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Las obras que afectan a una veintena de calles condicionan la movilidad en Córdoba durante el verano, una situación que obliga a los conductores a buscar alternativas y planificar sus desplazamientos. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 27 de julio, en el que también destacamos el regreso del calor extremo a la provincia tras una breve tregua, con el riesgo de incendios al alza, y un reportaje sobre la nueva Ruta de los Murales de la Subbética, una propuesta que une historia, tradiciones y arte urbano.
- MOVILIDAD | Circular por Córdoba en verano: una veintena de obras en las calles condicionan la movilidad
- El humo de los incendios del centro de España llega a Córdoba: olor a quemado y un cielo turbio
- REPORTAJE | La Subbética estrena la Ruta de los Murales para descubrir su historia, tradiciones y arte urbano
Además, te traemos estas noticias:
Incendios en Córdoba y España
- EN DIRECTO | Última hora de los incendios en España | El incendio de Ávila y Madrid ha quemado ya 50.000 hectáreas, el mayor fuego de la historia de España
- TESTIMONIOS DE LOS VECINOS | El fuego rozó la tragedia en varias viviendas de Cerro Muriano: «Estaba convencido de que mi casa salía ardiendo»
- PATRIMONIO | La ermita de Los Pinares deja una herida abierta tras el incendio de Cerro Muriano: «Aquí ha ardido un cementerio»
Córdoba Ciudad
- REPORTAJE | Conductores y repartidores, obligados a adaptarse por los cortes de tráfico: "Córdoba es una ciudad pequeña y el cambio es poco"
- ENTREVISTA | Antonio Caño, presidente de las Agencias de Viajes en Córdoba: "En los viajes combinados, la gente no se la juega y va a su agencia de confianza"
- EL TIEMPO | Córdoba vuelve esta semana al calor extremo tras una breve tregua y con el riesgo de incendios disparado
Provincia
- La Universidad de Córdoba consolida su expansión en la provincia con un modelo pionero
- REPORTAJE | José Muñiz y Terrones, el coronel de Cabra que revolucionó el pensamiento militar español en el siglo XIX
- ARTE URBANO | La comarca cordobesa de la Subbética estrena la Ruta de los Murales para descubrir su historia, tradiciones y arte urbano
Campo
Cultura
- ENTREVISTA | Paco Ocón, cantaor cordobés ganador del Melón de Oro en Lo Ferro: "Mis referentes son la gente de mi tierra"
Deportes
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
- Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
- Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: 'Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila
- Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado