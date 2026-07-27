Las obras que afectan a una veintena de calles condicionan la movilidad en Córdoba durante el verano, una situación que obliga a los conductores a buscar alternativas y planificar sus desplazamientos. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 27 de julio, en el que también destacamos el regreso del calor extremo a la provincia tras una breve tregua, con el riesgo de incendios al alza, y un reportaje sobre la nueva Ruta de los Murales de la Subbética, una propuesta que une historia, tradiciones y arte urbano.

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