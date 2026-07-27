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Premios Educa Abanca

Dos profesores cordobeses optan a ser elegidos Mejor Docente de España

Los nominados son Antonio Marcos Naz, del IES Gran Capitán, y Rafael Fierrez, del IES Zoco

Los profesores cordobeses Antonio Marcos Naz Lucena y Rafael Fierrez Ramírez.

Los profesores cordobeses Antonio Marcos Naz Lucena y Rafael Fierrez Ramírez. / AJ González

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M.J. Raya

M.J. Raya

Córdoba

Dos profesores que trabajan en la provincia de Córdoba se encuentran entre los nominados a los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España 2026, que llegan a su décima edición. Como informa la organización de este certamen, se han recibido más de 1.500 propuestas para optar a ser uno de los ganadores en las distintas categorías existentes.

Los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España incluyen varias categorías (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional, Universidad y Educación no Formal). El 5 de octubre se publicarán los listados con los 10 finalistas en cada categoría y en enero se celebrará la tradicional gala de Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España 2026.

En esta primera selección de finalistas que optan a ser elegidos a los mejores docentes se encuentra el profesor Antonio Marcos Naz Lucena, en la categoría de Secundaria y Bachillerato. Nacido en el barrio de Fátima, quedó entre los diez finalistas en su categoría en la edición de 2024 y fue nominado también a estos galardones en 2025. Es investigador y profesor de Ciencias del IES Gran Capitán de Córdoba.

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Por otro lado, aparece por primera vez como nominado, en la categoría de FP, el profesor también de Córdoba Rafael Fierrez Ramírez, vicedirector del IES Zoco de Córdoba, muy ligado a proyectos de Fabricación Mecánica y experto de los Campeonatos Andalucía skills en la especialidad de soldadura.

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