Dos profesores cordobeses optan a ser elegidos Mejor Docente de España

Dos profesores que trabajan en la provincia de Córdoba se encuentran entre los nominados a los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España 2026, que llegan a su décima edición. Como informa la organización de este certamen, se han recibido más de 1.500 propuestas para optar a ser uno de los ganadores en las distintas categorías existentes.

Los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España incluyen varias categorías (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional, Universidad y Educación no Formal). El 5 de octubre se publicarán los listados con los 10 finalistas en cada categoría y en enero se celebrará la tradicional gala de Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España 2026.

En esta primera selección de finalistas que optan a ser elegidos a los mejores docentes se encuentra el profesor Antonio Marcos Naz Lucena, en la categoría de Secundaria y Bachillerato. Nacido en el barrio de Fátima, quedó entre los diez finalistas en su categoría en la edición de 2024 y fue nominado también a estos galardones en 2025. Es investigador y profesor de Ciencias del IES Gran Capitán de Córdoba.

Noticias relacionadas

Por otro lado, aparece por primera vez como nominado, en la categoría de FP, el profesor también de Córdoba Rafael Fierrez Ramírez, vicedirector del IES Zoco de Córdoba, muy ligado a proyectos de Fabricación Mecánica y experto de los Campeonatos Andalucía skills en la especialidad de soldadura.