Urbanismo
La parcelación de Las Pitas de Córdoba, a las faldas de Medina Azahara, busca otra oportunidad para tener servicios básicos
La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba estima un recurso vecinal para reabrir el expediente del plan especial de adecuación ambiental en Las Pitas
El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará la estimación, este miércoles, de un recurso presentado por los vecinos de la parcelación de Las Pitas a un acuerdo de la junta de gobierno local donde no admitía a trámite el avance del plan especial de adecuación ambiental de esta urbanización situada a las faldas de Medina Azahara. Los vecinos de esta zona tendrán así una nueva oportunidad para intentar adelantar servicios básicos, tal y como permite -con condiciones- la ley Lista.
A principios de este año, el propio consejo rector y la junta de gobierno local rechazaron admitir este plan especial que parte del artículo 175 de la Lista. Los vecinos ya habían solicitado a Urbanismo que aclarara si podían o no acogerse a dicho artículo dada su situación especial con respecto a otras parcelaciones que no han tenido problemas para ello. Lo que diferencia a Las Pitas del resto es que se encuentra a las faldas de Medina Azahara, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2018.
Lo que hará el miércoles Urbanismo es reconocer que la inadmisión a trámite de ese plan (del avance, concretamente) no fue conforme a derecho porque se apoyó en una interpretación demasiado amplia y poco individualizada de la Lista. En este caso se deja sin efecto esa inadmisión, lo que no significa que el plan se vaya a aprobar. Ahora, Las Pitas podrá retomar el proceso, que ya se sabía que iba a ser complicado desde el principio.
Plan especial de la Campiña de Santa Cruz
El consejo rector del próximo miércoles abordará otros asuntos relacionados con las parcelaciones. Entre esos asuntos destaca la admisión a trámite del plan especial de adecuación ambiental de la parcelación La Campiña de Santa Cruz, situada al noroeste de la barriada de Santa Cruz. Esta parcelación se suma, pues, al buen puñado de urbanizaciones irregulares que han iniciado el camino del artículo 175 de la Lista, que permite adelantar servicios básicos, bajo una serie de condiciones, aprobando un plan especial.
En el caso de La Campiña de Santa Cruz, el principal problema es la ausencia de alcantarillado público. Las viviendas utilizan actualmente pozos negros, fosas sépticas u otros sistemas particulares que generan riesgo de contaminación del subsuelo. Por ello, se plantea una nueva red de saneamiento y también se prevé llevar a cabo otras actuaciones como soterra la línea eléctrica aérea, plantar arbolado o mantener la red de agua existente y realizar las acometidas -todo cuando se apruebe de forma definitiva ese plan especial-.
Barquera Norte
El tercer y último asunto relacionado con parcelaciones que abordará Urbanismo en el consejo rector será la anulación de la convocatoria y todos los acuerdos adoptados por la junta de compensación de Barquera Norte en una asamblea celebrada el pasado mes de mayo. Tras un recurso presentado por 85 miembros de esa junta, Urbanismo entiende que la asamblea se convocó de manera irregular porque las cartas certificadas no se enviaron en el plan establecido por los estatutos.
Entre los acuerdos que se tomaron y que serán anulados están la elección de una nueva junta rectora, la propuesta de unificar los planes de Barquera Norte 4.2 y 4.3 o la posibilidad de reclamar judicialmente la devolución del 10% del aprovechamiento urbanístico.
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