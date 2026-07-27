El Infoca sigue pendiente del incendio de Cerro Muriano en Córdoba, el fuego está controlado, pero no extinguido

Más de 48 horas después de que un camión cargado de paja saliera ardiendo y desatara un incendio forestal que ha recorrido cerca de 200 hectáreas en la barriada cordobesa de Cerro Muriano, el fuego aún no se ha dado por extinguido y el Infoca continúa trabajando sobre el terreno.

Después de que el incendio quedara estabilizado en la tarde-noche del sábado, tras más de 24 horas de intensa lucha contra las llamas, el dispositivo logró darlo por controlado durante la mañana del domingo. Especialmente delicada fue la noche del viernes al sábado, cuando los efectivos trabajaron para evitar que el fuego rebasara la carretera y alcanzara las viviendas de las distintas urbanizaciones desalojadas.

Diario CÓRDOBA

Despliegue en la zona

Sin embargo, aunque el incendio ya está controlado, en la zona permanece un grupo de especialistas, un grupo de apoyo y un camión autobomba para realizar labores de vigilancia, control y remate, con el objetivo de evitar posibles reactivaciones. Los medios aéreos abandonaron la zona en la tarde del sábado y el Infoca ha ido reduciendo de forma paulatina el número de efectivos desplegados.

El Infoca lucha contra un incendio en Cerro Muriano iniciado al arder un camión de paja / Manuel Murillo

En los momentos más críticos de la emergencia llegaron a intervenir hasta 167 efectivos y 42 vehículos dentro del dispositivo operativo. En él participaron medios de la Agencia de Emergencias de Andalucía —112, Infoca, GREA y EMA 112—, bomberos del Ayuntamiento de Córdoba y de la Diputación, la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Las tareas se centran ahora en asegurar el perímetro, refrescar los puntos calientes y mantener la vigilancia en una zona todavía sensible, especialmente por las altas temperaturas y el riesgo de que el viento pueda favorecer alguna reproducción del fuego.