Impulsan la construcción de 140 nuevas viviendas y zonas verdes en la avenida de Ollerías en Córdoba

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar este miércoles el plan de reforma interior (PERI) avenida de las Ollerías Oeste PRI SC 2b con el objetivo de construir unas 140 viviendas y varias zonas verdes. El proyecto lo promueve Pogacor (principal propietaria del suelo, aunque el Ayuntamiento también posee una parcela de algo más de 600 metros cuadrados) y pretende actuar en un ámbito de casi 7.000 metros cuadrados localizados entre la avenida Ollerías y las calles San Juan de la Cruz y Lepanto.

El objetivo del plan es transformar una bolsa de suelo urbano que se encuentra degradada -y parcialmente ocupada- de forma que el terreno se incorpore a la trama urbana residencial de la ciudad. Las construcciones existentes se sustituirán por nuevos bloques de viviendas, se abrirán calles, se instalarán zonas verdes y se colocarán nuevas infraestructuras de saneamiento.

Una de las construcciones que habrá que derribar para poder poner en marcha el plan de reforma interior. / Manuel Murillo

Propuesta de viviendas

El PERI que se aprobará en Urbanismo de forma inicial contempla una edificabilidad total de 15.398,73 metros cuadrados de techo, destinada íntegramente a uso residencial, con una previsión aproximada de 140 viviendas. Las viviendas se distriburián en tres manzanas: dos serán para vivienda libre (de 44 y 49 pisos, un total de 93) y una para VPO (con 47 viviendas).

Las viviendas previstas serían plurifamiliares, previsiblemente de varios dormitorios y con superficies orientativas de entre 95 y 120 metros cuadrados, aunque su distribución definitiva dependerá de los futuros proyectos de edificación.

Imagen de archivo de construcción de vivienda en Córdoba. / Manuel Murillo

Nuevas zonas verdes en Ollerías

El plan reserva 1.250,43 metros cuadrados para dos zonas verdes, una de 620,25 metros cuadrados y otra de 630,18. Una de las principales finalidades es prolongar visual y funcionalmente el jardín del Santo Cristo, situado al otro lado de la avenida. Estos espacios, incide el documento, tendrán carácter urbano, con una proporción importante de zonas ajardinadas, plantaciones y mobiliario. No serán simples espacios residuales entre edificios, sino piezas públicas integradas en la ordenación.

Nuevo viario interior y aparcamiento

Se construirá una nueva calle de 12 metros de anchura, con forma de ele, que conectará en dos puntos con la calle San Juan de la Cruz. Este viario permitirá dar acceso a las nuevas manzanas residenciales, conectar el interior del sector con las calles existentes, separar las zonas edificables de las zonas verdes y completar los acerados y las conexiones urbanas del perímetro.

Una de las volumetrías incluidas en el PERI. / CÓRDOBA

En la calle se proyectan 19 plazas de aparcamiento en superficie, una de ellas reservada para personas con movilidad reducida. El resto de las necesidades de aparcamiento deberá resolverse principalmente en los sótanos de los futuros edificios.

Además, el plan mantiene la exigencia del PGOU de comunicar el nuevo ámbito con la calle Bailén. La conexión se realizará mediante un pasaje peatonal en la planta baja de uno de los nuevos edificios, atravesando el volumen construido que cerrará las traseras de las viviendas existentes.