El humo de los incendios, calor, polvo y partículas doce veces por encima de lo recomendado: “En Córdoba se ha juntado la tormenta perfecta”

“En Córdoba se ha juntado la tormenta perfecta”. La frase es de la investigadora y catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba Carmen Galán y resume el intenso episodio de contaminación atmosférica que afecta desde la tarde del domingo a la capital y a buena parte de la provincia con niveles hasta doce veces por encima de la media. El fenómeno se percibe a simple vista —cielo turbio, polvo en suspensión, olor a quemado y ambiente cargado—, pero también en los indicadores de calidad del aire y en la sensación física de dificultad para respirar, especialmente en personas con problemas respiratorios o cuando se realiza deporte al aire libre.

Durante la mañana de este lunes, las tres estaciones de medición consultadas en Córdoba capital —Lepanto, Asomadilla y avenida Al-Nasir— aparecían con un índice de calidad del aire de 155, en nivel rojo, según los datos en tiempo real actualizados a las 12.00 horas. Ese valor situaba la calidad del aire en una categoría claramente negativa, con las partículas finas PM2,5 como contaminante dominante del episodio.

Valores doce veces por encima de lo habitual

A esa fotografía se suma la estación del entorno del Pasaje Ebanista Soto Moreno, en el Distrito Sur, que durante toda la mañana ha registrado los valores más altos de partículas, con PM2,5 en un máximo de 220 a las 9 horas, PM10 en 115 y PM1 en 170, y un índice general que se ha situado en los 196, considerado dañino para la salud y que ha ido bajando de manera paulatina conforme avanzaba la jornada.

Medidor de la calidad del aire en Córdoba. / Manuel Murillo

Las PM2,5 son especialmente relevantes desde el punto de vista sanitario porque pueden penetrar con más facilidad en el sistema respiratorio. Están muy vinculadas a procesos de combustión, como los incendios forestales, y son uno de los indicadores que más preocupan cuando llega una nube de humo. En la estación de avenida Al-Nasir (la estación de referencia para este tipo de análisis), el portal consultado situaba estas partículas en un valor equivalente a 12,1 veces la referencia anual de la Organización Mundial de la Salud, con una concentración estimada de 60,5 microgramos por metro cúbico.

El episodio no parecía concentrarse en una sola zona de la ciudad. En Lepanto, el índice general era de 155, con las PM2,5 también en 155, mientras que las PM10 se situaban en 66, el ozono en 26 y el dióxido de nitrógeno en 7. En Asomadilla, el índice general volvía a marcar 155, de nuevo condicionado por las PM2,5, con las PM10 en 85 y el ozono en 36. En avenida Al-Nasir, pese a ser una estación más vinculada al tráfico urbano, el NO2 se mantenía en 13, mientras que las PM10 llegaban a 91 y las PM2,5 volvían a ser el contaminante que disparaba el índice.

Además, el histórico de las últimas 48 horas mostraba un empeoramiento progresivo durante la mañana del lunes. En las gráficas de las estaciones se observa cómo las partículas finas pasan de valores más bajos a niveles naranjas y rojos, mientras que las PM10 también escalan a lo largo de la mañana. Es decir, la situación no responde solo a una impresión visual de cielo sucio o ambiente cargado, sino a un aumento medible de partículas en suspensión.

La "tormenta perfecta" en Córdoba

Para Carmen Galán, la explicación está en la coincidencia de varios factores. Por un lado, han llegado hasta Córdoba partículas procedentes de incendios forestales registrados en otros puntos del país, como Ávila y Madrid. A ellas se suman las del incendio declarado el pasado viernes en Cerro Muriano y una atmósfera que lleva semanas sin renovarse por la ausencia de precipitaciones. “En Córdoba se ha juntado la tormenta perfecta”, resume la investigadora.

Una persona trabaja en las labores de extinción del incendio en La Adrada, Ávila. / EUROPA PRESS

Galán explica que no es extraño que las partículas generadas por un incendio forestal puedan viajar cientos de kilómetros. Su capacidad de desplazamiento depende, en buena medida, del tamaño. Las partículas más finas permanecen más tiempo en suspensión y pueden recorrer largas distancias empujadas por las corrientes de aire. En el caso de Córdoba, añade, también influye la dinámica local de brisas entre el valle y la montaña. “Aquí tenemos una brisa valle-montaña”, señala, que oscila y puede favorecer el transporte y la permanencia de este tipo de partículas en el entorno de la capital.

El polvo en suspensión procedente de incendios “empeora la calidad del aire enormemente”, advierte la catedrática. Ese material está formado por restos de la combustión, como carbón, ceniza, bicarbonatos y sulfatos, que integran la nube de partículas generada por el fuego. La situación se agrava por el contexto meteorológico de este verano: semanas sin tormentas ni lluvias que permitan limpiar la atmósfera y dispersar los contaminantes acumulados.

La falta de lluvia no ayuda

La experta recuerda que la lluvia actúa como un mecanismo natural de limpieza del aire. Cuando no llueve durante semanas, las partículas permanecen más tiempo en suspensión o se acumulan en capas bajas de la atmósfera, especialmente si tampoco hay suficiente ventilación. A ese escenario se han sumado en los últimos días el humo de incendios y la presencia de polvo, lo que explica la sensación de ambiente denso que muchos cordobeses percibían desde el domingo.

Galán advierte además de que este tipo de situaciones pueden ser cada vez más frecuentes en Córdoba. En las últimas semanas, la provincia ya ha vivido varios episodios de calima, con llegada de partículas procedentes del Sáhara. Si a ello se añaden incendios forestales, altas temperaturas y periodos prolongados sin precipitaciones, el resultado es una atmósfera más cargada y más difícil de renovar.

Varias personas pasan ante a un panel de calidad del aire ubicado junto a la estación de tren. / Noemí Caballero

La consecuencia no es solo visual. El olor a quemado, el cielo blanquecino o anaranjado y la sensación de aire espeso son la parte más evidente de un fenómeno que también puede tener impacto en la salud. En episodios de partículas elevadas, los colectivos más vulnerables —personas con asma, EPOC u otras patologías respiratorias, mayores, niños y embarazadas— deben extremar la precaución, reducir la actividad física intensa al aire libre y evitar la exposición prolongada mientras se mantenga la mala calidad del aire.

Los expertos recomiendan también cerrar ventanas en las horas de mayor concentración de humo o polvo, evitar hacer deporte al aire libre y prestar atención a síntomas como tos, irritación de garganta, escozor de ojos, sensación de opresión en el pecho o dificultad para respirar. En personas con patologías previas, cualquier empeoramiento debe ser consultado con profesionales sanitarios.