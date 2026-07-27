Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes, 27 de julio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
CÓRDOBA
Exposición
Conitnúa ‘What lies in between’
La exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula. Esta edición, alineada bajo el lema Después de todo, ofrece un enfoque crítico sobre las dinámicas del post-conflicto, la resiliencia y la memoria .
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00h y de 16.30 a 20.00 horas.
Exposición
‘Historia y memoria con nombre de mujer’
La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la Segunda República en 1931 hasta la Transición en 1975.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
De 08.30 a 14.30 horas.
Exposición
‘Desvelo y umbral’
Se trata de una muestra de Caroline Krabbe, cuyas esculturas nacen del interés por los estados de transformación, lo simbólico y aquello que no termina de definirse. Creadas desde la intuición y la memoria, muchas de estas piezas surgieron sin una idea cerrada, permitiendo que el propio proceso con el barro marcara el camino; el resultado son presencias silenciosas que, más que ofrecer respuestas, invitan a generar distintas lecturas en quien las observa. Se podrá visitar hasta el 31 de julio. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro UCO Cultura.
Plaza de La Corredera, 40.
20.00 horas.
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
- Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: 'Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila
- La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
- Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado