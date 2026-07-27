Qué hacer hoy en Córdoba, lunes, 27 de julio de 2026

Exposición

Conitnúa ‘What lies in between’

La exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula. Esta edición, alineada bajo el lema Después de todo, ofrece un enfoque crítico sobre las dinámicas del post-conflicto, la resiliencia y la memoria .

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00h y de 16.30 a 20.00 horas.

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’

La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la Segunda República en 1931 hasta la Transición en 1975.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala. Ronda del Marrubial, s/n. De 08.30 a 14.30 horas.

Exposición

‘Desvelo y umbral’

Se trata de una muestra de Caroline Krabbe, cuyas esculturas nacen del interés por los estados de transformación, lo simbólico y aquello que no termina de definirse. Creadas desde la intuición y la memoria, muchas de estas piezas surgieron sin una idea cerrada, permitiendo que el propio proceso con el barro marcara el camino; el resultado son presencias silenciosas que, más que ofrecer respuestas, invitan a generar distintas lecturas en quien las observa. Se podrá visitar hasta el 31 de julio. Entrada libre hasta completar el aforo.