El futuro barrio con 500 viviendas en el antiguo Urende sigue adelante: las novedades del proyecto

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba saca a información pública este lunes el proyecto de reparcelación del Plan Parcial 0-8 Carretera del Aeropuerto del PGOU de Córdoba, es decir, de un pequeño nuevo barrio que albergará 500 viviendas y que se ubicará en el entorno del antiguo Urende. En este caso, sale a información pública el proyecto de reparcelación tras ser aprobado por la junta de compensación en abril de este mismo año.

Aunque este tipo de tramitaciones llevan su tiempo, la junta de compensación de la zona, es decir, los propietarios de los terrenos, siguen dando pasos importantes. A finales del año pasado, la Gerencia de Urbanismo aprobó la constitución, precisamente, de la junta de compensación, que se ha puesto a trabajar sin perder el tiempo. Ahora habrá que aprobar de forma definitiva ese proyecto de reparcelación y luego vendrá el de urbanización, es decir, el que permitirá dejar el terreno preparado para construir las viviendas y los equipamientos.

Gráfico del futuro barrio en la zona de Poniente. / CÓRDOBA

¿Dónde se ubica este futuro barrio de Córdoba?

El PP O-8 es una bolsa de terreno de unos 108.000 metros cuadrados que se extienden entre la rotonda que da acceso desde la avenida del Aeropuerto a la A-3050 (ronda de Poniente) y la calle Pintor Antonio Luna y entre la propia avenida del Aeropuerto y, más o menos, el Centro de Transfusión Tejidos y Células. Es decir, se ubica en el entorno del antiguo Urende, que cerró su tienda a principios del año 2013, entre el hospital Reina Sofía y el barrio del Nuevo Zoco, del que le separa la avenida del Aeropuerto.

¿Cómo será el futuro barrio junto al antiguo Urende?

El PP O-8 tiene capacidad para 500 viviendas (es uno de los más pequeños que quedan por desarrollar del actual PGOU). En los documentos que fueron hace un par de años al consejo rector se establecía la necesidad de reservar el 10% de aprovechamiento municipal para abonarlo al Ayuntamiento, ya que dada la escasa capacidad de los terrenos se estimaba que el Consistorio no iba a poder hacer uso de los suelos que le corresponden por ley. Ahora, la VPO dentro de esa bolsa de medio millar de viviendas no está descartada, pues dentro de la junta de compensación está Vimpyca (fundación sin ánimo de lucro que se dedica a desarrollar vivienda protegida).

Las 500 viviendas que se dibujan en el proyecto estarían divididas en diez promociones que se desarrollarían en perpendicular a la avenida del Aeropuerto (paralelas entre sí y situadas entre la calle Pintor Antonio Luna y el Urende). Se platean espacios de 46 viviendas cada uno (en seis de los casos), de 48 (en dos) y de 62 y 66 en los dos que quedan.

Terrenos junto al antiguo Urende, donde se construirá un nuevo barrio con 500 viviendas. / MANUEL MURILLO

La trasera de la parte residencial, la que pega al centro de donación, estaría reservada para una zona verde, complementada con el espacio libre entre Urende y la A-3050. Vienen definidos, además, los usos industriales y terciarios (destacando la gran nave de la antigua tienda, donde Lidl quería abrir un supermercado), así como los equipamientos (con reserva de suelo para uso escolar, comercial, social y deportivo).