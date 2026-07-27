Córdoba inicia en aviso amarillo una semana de calor extremo que podría disparar los termómetros hasta los 44 grados

Julio se despedirá en Córdoba con calor extremo, temperaturas sofocantes y noches tropicales. Así lo apunta la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la semana del 27 de julio al 2 de agosto, que comienza este lunes con una nueva escalada de temperaturas y aviso amarillo en la Campiña cordobesa por máximas que volverán a aproximarse a los 40 grados.

La de este lunes será una jornada de cielos despejados, con temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas. Vientos flojos variables girando a componente sur, con intervalos moderados por la tarde. El aviso amarillo en la Campiña permanecerá vigente entre las 13.00 y las 20.59 horas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 20º y 36º, en Pozoblanco entre 19º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 36º.

Aviso naranja para este martes

La situación empeorará este martes 28 de julio, cuando la Aemet prevé que Córdoba capital alcance los 41 grados, mientras que las máximas irán al alza en toda la provincia. Ello ha llevado a la Aemet a elevar a naranja el aviso por calor en la Campiña cordobesa, mientras que activa el aviso amarillo en Sierra y Pedroches, y en la Subbética.

El martes los cielos permanecerán poco nubosos o despejados, con polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos en general flojos variables, tendiendo a componente sur flojos a moderados por la tarde.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 41º, en Lucena entre 21º y 38º, en Pozoblanco entre 19º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 38º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Lo peor del calor llegará el viernes

La previsión de la Aemet para Córdoba capital mantiene máximas de 41 grados tanto el miércoles 29 como el jueves 30, con mínimas también elevadas, en torno a los 21 grados.

El momento más duro de la semana podría llegar el viernes 31 de julio, cuando el pronóstico municipal de la Aemet sitúa la máxima en 44 grados y la mínima en 22. Por su parte, el resto de la provincia se mantendrá en la marca de los 40 grados de forma generalizada. De cumplirse esta estimación, la ciudad viviría una de las jornadas más calurosas del verano.