Conductores y repartidores, obligados a adaptarse por los cortes de tráfico: "Córdoba es una ciudad pequeña y el cambio es poco"

El verano es la época elegida por el Ayuntamiento para ejecutar buena parte de las obras en la vía pública. Con menos tráfico por las vacaciones y el cierre de los centros educativos, las actuaciones se concentran en calles de varios barrios, donde los peatones pueden seguir transitando gracias a pasillos habilitados junto a las zonas de trabajo. Sin embargo, para quienes pasan la jornada al volante, los cortes y desvíos obligan, en muchas ocasiones, a reorganizar el trabajo diario, aunque no todos los profesionales lo viven de la misma manera.

Antonio Municio, taxista en el Hospital Cruz Roja. / MANUEL MURILLO

Antonio Municio, taxista con parada en el Hospital Cruz Roja, asegura que el impacto en su jornada es reducido. «Me afecta muy poco», explica. A su juicio, el descenso del tráfico durante los meses estivales compensa las molestias que generan las obras. «En estas fechas, con los colegios cerrados y la gente de vacaciones, apenas hay tráfico». Aunque reconoce que en ocasiones debe modificar algún recorrido, considera que «Córdoba es una ciudad pequeña y el cambio es poco».

Una percepción muy distinta tiene Fernando Ortega, repartidor de butano desde 1990. En su caso, las obras dificultan especialmente las labores de carga y descarga. «Nos afecta bastante porque no puedes aparcar donde normalmente lo haces. Tienes que dejar el vehículo más lejos y eso complica el reparto, más aún con el calor», explica.

Fernando Ortega, repartidor de butano. / MANUEL MURILLO

Los desvíos también alteran su planificación diaria. «Cambiamos de calles, cambiamos la ruta, el itinerario y hasta nuestras paradas habituales», señala. Aun así, destaca un aspecto positivo del verano: cuando la Agencia Estatal de Meteorología activa avisos por calor extremo, la empresa reduce la jornada y los trabajadores terminan una hora antes para evitar las horas de mayor riesgo.

"Con las calles cortadas hay que dar toda la vuelta"

Miguel Lucena, repartidor de Díaz Food Solutions desde 2021, coincide en que los cortes obligan a modificar constantemente los desplazamientos. «Si las calles están cortadas, tenemos que dar toda la vuelta para llegar al destino», resume. Aunque trabaja habitualmente por la provincia y solo reparte en Córdoba los sábados, reconoce que las obras hacen menos ágiles los recorridos y obligan a adaptarse sobre la marcha.

Miguel Lucena, repartidor de Díaz Food Solutions.

En definitiva, las obras estivales afectan de forma desigual según la actividad de cada profesional. Mientras algunos apenas perciben cambios gracias a la menor circulación de vehículos, otros deben reorganizar itinerarios, asumir más tiempo de desplazamiento y afrontar las dificultades añadidas del calor para completar su jornada.